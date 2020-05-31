反分裂法15週年　學者：北京棍棒胡蘿蔔齊下

（中央社記者賴言曦台北29日電）北京當局上午舉辦「反分裂國家法」15週年座談會。學者分析，北京當局對台仍會採取「棍棒與胡蘿蔔」的軟硬兩手策略，在兩岸缺乏溝通下，北京將用單邊立法及作為來達到目的。中共政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書今天上午出席「反分裂國家法」15週年座談會時，重申「反獨促統」及「一國兩制」，並稱如果「台獨」一意孤行甚至鋌而走險，大陸將按「反分裂國家法」有關規定，採取一切必要手段。栗戰書也說，「解決台灣問題、實現祖國完全統一」是中國共產黨的三大歷史任務之一，制定實施「反分裂法」是黨和國家引領兩岸關係發展、促進和平統一的重大舉措，是堅持「一國兩制」、推進和平統一制度體系的重要組成部分，是「反獨促統」政治責任和使命要求的重要遵循。中山大學中國與亞太區域研究所特聘教授林文程接受中央社電訪認為，近期美國與國際社會對台表示支持等因素，讓北京的不安全感跟焦慮感上升，因此對台會有更多強化的動作。對岸頻繁提出涉台發言，一方面向國際展示其立場，另一方面也有警告的意味。另外，中國全國「兩會」（人大、政協）期間，中國國務院總理李克強，中國外交部長王毅、中國全國政協主席汪洋等，分別就涉台內容，發表公開講話及回答媒體提問。過去一週是北京對台密集發生的最密集的一週。淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳接受中央社記者電訪時分析，北京官員在「兩會」其間的涉台談話具有一貫性，可看出北京當局沒有鬆化的改變，不放棄對台採取「棍棒與胡蘿蔔」的軟硬兩手策略。他說，現在兩岸的互動冷淡，北京當局不能透過雙邊協商處理，只能藉由如修訂「反分裂法」細則等單邊作為，來展現其維護「一國」的決心。張五岳也提到，北京仍希望透過「融合發展」來吸引台灣民眾和台商的認可，會藉由給予赴陸台人、台商與大陸民眾同等的待遇，來達到經濟社會融合的目的。但另一方面，北京當局也會透過逐步制訂法律，來要求享有福利的台灣民眾及台商承擔起相應的責任跟義務。另外，張五岳也說道，台灣支持香港人的問題，「反而不是那麼關鍵」，台美關係進展及台灣民主化與憲改會否觸及兩岸與主權等問題，才是北京當局未來最關注的兩個重點，將牽涉是否觸碰到「反分裂國家法」的底線。（編輯：張淑伶）1090529