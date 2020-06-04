胡錫進推文批蔡總統講話　在大陸卻避談六四

（中央社台北4日電）蔡英文總統上午發文紀念「六四事件」，並指中國一年只有364天，有一天被遺忘了。這篇文章隨後被中共環球時報總編輯胡錫進在推特轉發並反嗆，但胡錫進在大陸社群對「六四」卻隻字未提。胡錫進上午在推特轉發蔡總統紀念「六四事件」的臉書文章，並反問蔡總統：「1989年，大陸的GDP（國內生產毛額）略多於台灣，是台灣的兩倍，但今天已是23倍。您會因為這種變化而感到沮喪和絕望嗎？」他隨後還發文稱，「天安門事件給中國社會帶來了政治疫苗接種，這使我們能夠不受任何顏色革命的影響。31年後，暴動在美國蔓延開來。美國只考慮出口它，卻忘了為自己準備疫苗」。不過在文章討論區，胡錫進對蔡總統的叫陣卻遭到多數網友發文反譏。有人說，「丟不丟人，你拿整個中國跟台灣比？有沒有腦」；有人反問他敢不敢跟台灣比人均年所得；有人則引用中國國務院總理李克強日前稱「中國6億人平均月收入僅千元」打臉；還有人強調，「發達的標準不是只有GDP和高樓大廈」。胡錫進昨天也曾在推特發文提及「六四」。他轉發美聯社一篇報導稱，美國正以獨特的方式紀念「天安門事件」。美國軍隊正被派往城市，警察正在開火。「美國正在證明中國對1989年恢復秩序的重要性。但在當時，中國秩序被破壞比現在的美國要糟得多」。美聯社報導稱，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2日紀念「六四事件」，這是1989年中國對天安門廣場的民主示威者進行鎮壓的紀念日，他在國務院私下會見部分天安門事件倖存者。2日也是美國聯邦軍隊使用催淚瓦斯在白宮前公園驅除和平示威者的第二天。自稱學生時代也曾參加天安門民主運動的胡錫進，這兩天雖然在推特相繼發文反擊外界對「六四事件」的評論，但在微博、微信等大陸網路社群平台，他迄今對「六四」隻字未提。今天在微博、微信搜尋「六四」，依然找不到任何內容。「六四」仍是中國大陸最敏感的名詞之一，被形容為「奉旨翻牆」的胡錫進也沒有例外。（編輯：楊昇儒/）1090604