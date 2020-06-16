時機敏感　尼泊爾擬在與印度邊境增設百個哨所

（中央社記者康世人新德里16日專電）在尼泊爾國會下院通過將與印度有領土爭議的3個地區納入新地圖的憲法修正案之際，印度與尼泊爾邊境也出現變化，尼泊爾計畫下個財年在與印度邊境上再增100個哨所。尼泊爾內政部次長兼發言人夏瑪（Kedar NathSharma）在接受印度斯坦時報（Hindustan Times）電話採訪時證實，尼泊爾計畫下個財政年度，在與印度邊境現有的121邊境哨所數量基礎上，再增加100個邊境哨所。尼泊爾下個財政年度將從2020年7月16日起到2021年7月15日。至於詳細計畫，夏瑪則不願透露。印度中央情報機構和負責守衛印度與尼泊爾邊境的部隊都知道，部署在邊境的尼泊爾武裝警察部隊（Armed Police Force）已獲批准在邊境增設100個哨所，一名不願透露姓名的高層政府官員透露，尼泊爾正考慮把與印度邊境的哨所最終增加到500個。一名不願具名的尼泊爾武裝警察部隊高階官員說，尼泊爾增加邊境哨所數量，是為查緝邊境犯罪，且確保未經授權的人員不會進入尼泊爾。不過，報導指出，有趣的是，一些尼泊爾的邊境哨所，就部署在與印度有領土爭議的李普勒克（Lipulekh）、卡拉攀尼（Kalapani）、林匹雅-杜拉（Limpia-Dhura）3個地區周圍，尼泊爾政府正在推動把這3個地區納入尼泊爾領土，並在國會推動修憲案。尼泊爾眾議院（國會下院）13日才無異議通過由尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli）政府所提出的憲法修正案，承認政府日前公布新地圖涵蓋李普勒克等3個目前被印度劃入北阿坎德省（Uttarakhand）且實際控制的地區。尼泊爾國民議會（National Assembly，國會上院）14日開始審議這項憲法修正案，準備在本週進行表決；由於執政黨議員國會上院過半，預料國會上院也將通過這項憲法修正案。印度與尼泊爾兩國的邊境部隊從未發生過爭端，有外交官認為，尼泊爾推動把與印度有領土爭端的地區劃入新地圖的時刻，又傳出要增設邊境哨所，選擇的時機很糟糕。專家分析，奧利正利用對印度強硬的民族主義作為尋求大眾的支持，鞏固自己在黨內的地位以尋求連任總理，背後還有中國支援。有媒體5月報導，中國駐尼泊爾大使侯艷琪出面協助奧利，整合對他連任構成挑戰的同黨派前總理普拉查達（Pushpa Kamal Dahal Prachanda）等人，讓奧利成功整合執政黨後在國會順利推動憲法修正案。（編輯：韋樞）1090616