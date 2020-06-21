中共政法委剖析港版國安法：人能守法 斯能自由

（中央社台北21日電）中國全國人大常委會昨天發布「港區國安法草案」說明後，中共政法委今天強調，只要在香港境內，就必須遵守維護國家安全的法律，「人能守法，斯能自由」。中共中央政法委員會微信公眾號今天發文「深度剖析」港版國安法草案，並指草案有5大關鍵詞：「釐清責任義務」、「設立專門機構」、「劃定法律底線」、「維護港人治港」與「踐行法治精神」。文章稱，香港的繁榮穩定離不開每一個在這裡奮鬥的個體。「入境而問禁，入國而問俗」。只要在香港境內，就必須遵守全國人大和特區關於維護國家安全的法律。香港是一片自由的熱土，但顛撲不破的道理是「人能守法，斯能自由」。文章指出，中央政府和特區分別設立「駐港國家安全公署」、「特區維護國家安全委員會」，該委員會設立國家安全事務顧問，由中央政府指派。也就是說，特區搞不明白的事情，中央政府派來的顧問會及時「支招」。文章並指出，特區警務處和律政司也都會設立專門機構負責國家安全事務，專人專管。「在香港維護國家安全，不只是專門的領導機關，專門的辦案人員也落實到位了」。中共政法委指出，這部法律針對的犯罪行為極為明確，就是4個罪名，除此之外沒有其他： 一、分裂國家罪；二、顛覆國家政權罪；三、恐怖活動罪；四、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。文章強調，港版國安法對絕大多數普通人的意義不在於威懾，而在於指引，讓人對自己行為的法律後果有清晰預期：只要處於法律的底線之上，可以毫無顧慮的享有應有的權利和自由。針對法工委說明稱：「除特定情形外，香港特別行政區對本法規定的犯罪案件行使管轄權。」文章說，「香港50年不變，絕非對香港50年不管」。香港是中國的香港，「極少數」、「特定情形」下由駐港國家安全公署出手，正是為了更好的維護「港人治港」的承諾。文章還稱，草案說明強調港版國安法將保護港人言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威等政治權利和政治自由。在懲治危害國家安全犯罪的同時，香港市民依法享有的權利自由不僅不會受到侵犯，反而會受到嚴密的法律保護。中共政法委稱，法治與自由都是香港的核心優勢，香港能夠取得今天的成就，已充分說明了兩者絕非水火不容，而是相輔相成。文章稱，港版國安法踐行法治，打擊犯罪、遏制外部勢力干預。以法治的方式維護法治，才能使意見的表達和權利的行使始終運行在制度軌道上，使香港民主自由走上一條良性發展的道路。中共政法委最後強調，「港區國安法不是束縛香港自由的緊箍咒，而是保障香港發展的安全帶」。保障愈牢固，香港才愈安定、繁榮。中國全國人大常委會將於28日至30日再度召開，但目前尚未把港版國安法列入議程。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1090621