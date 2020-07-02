俄修憲公投過關　為蒲亭總統做到2036鋪路

（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄國的修憲公投完成投票，近8成選民投票支持修憲，僅約21%反對。修憲對俄國一些最重要的法律做重大修改，但備受矚目仍是讓蒲亭可以繼續參選總統，做到2036年。路透社報導，在完成98%的計票後，俄國的中央選舉委員會表示78%的投票者支持修憲，僅21%反對。「今日俄羅斯」（RT）報導，俄國實體公投今天落幕，投票率達65%。中央選舉委員會目前只收到4起可能違規通報，中選會主委潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）晚間表示回報有問題的投票所會重新計票。潘菲洛瓦說：「目前沒有理由相信這會影響投票結果，我們會竭力確保公投公正性。」涵蓋206項改革範圍的修憲涉及退休年金等社會議題，也有針對官員的規定。但最受媒體矚目者仍是總統的參選資格，公投通過修憲後，67歲的現任總統蒲亭（Vladimir Putin）可再角逐兩屆總統，有望掌權到2036年。依現行規定，過去20年已當16年總統的蒲亭到2024年大選時就不能再參選。這次修憲公投將更多權力移轉給國會下議院與上議院、禁止重要公職者擁有外國公民權，並嚴格限制日後的總統任期，改為總共只能當兩任，但現任總統不受修憲條款拘束，等於幫蒲亭「歸零」並理論上還可再競選兩次。蒲亭6月下旬接受俄國國內媒體訪問時講法耐人尋味，既沒給肯定答案，也不排除日後還會參選的可能。他當時說：「再看看吧，我目前還沒對自己的往後做任何決定。」為期一週的修憲全民公投原訂4月22日舉行，受新型冠狀病毒疫情影響而延至6月25日至7月1日，且首度開放莫斯科與下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）的選民線上投票。憲改內容還包含因應通貨膨脹而定期將年金指數化、保障基本工資高於最低生活費、定義婚姻為一男一女之結合等。引發爭議者還有將信仰上帝明列為國家傳統價值。新的修憲也代表把前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）1993年引進的超級總統制微幅限縮，下放權力給其它政府機關，往後國會下、上議院皆有機會提名、任命特定官員。（實習編譯：王婉茜/核稿：陳亦偉）1090702