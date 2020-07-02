港警：光復香港口號違法　持中華民國旗不在限

（中央社台北2日電）香港7月1日遊行，有10人被警方以涉嫌違反「港區國安法」為由逮捕。港媒引述警方消息稱，喊「光復香港，時代革命」違法，但喊「五大訴求」、「林鄭下台」則不在此限。另外，法新社記者泰勒（Thomas Taylor）在推特（Twitter）引述港警說法發文表示，展示或擁有中華民國國旗，並不觸犯「港區國安法」；但若是推動「台獨」的旗幟則可能觸法。香港電台報導，「港區國安法」6月30日深夜生效，香港1日仍有大批示威者上街遊行，警方共逮捕約370人，其中10人被指違反「港區國安法」，他們分別被搜獲、展示、揮動印有「香港獨立」、「光復香港，時代革命」等字句的旗幟或標語。立場新聞報導，一名被捕者的家人表示，他只是在手機殼貼上「光復香港，時代革命」的貼紙，和包包裡有數張文宣貼紙，就被指涉嫌顛覆國家政權罪。此外，也有示威者在現場高喊「香港獨立，唯一出路」的口號。警方指這種行為涉嫌煽動、教唆他人分裂國家，有可能違反「港區國安法」。至於呼喊所有示威口號是否都觸犯「港區國安法」，明報報導，香港律政司長鄭若驊1日表示，是否犯罪不能單看口號，還要視有無犯罪意圖，例如：客觀上是否構成顛覆政權，同時也要參考相關證據。然而，香港明報引述警方消息，指高喊「光復香港，時代革命」口號犯法，理由是，這句口號源於本土民主前線前發言人梁天琦，而他過去曾提出「港獨」倡議。香港民間對這句口號有各種詮釋，有人認為是指變革、維持香港核心。報導引述香港大律師李安然表示，除非有證據證明當事人是因同意梁天琦說法，或「港獨」倡議才呼口號，否則上述說法有些「上綱上線」。不過警方消息人士說，「五大訴求，缺一不可」口號不涉及顛覆國家；「林鄭（月娥）下台」和「解散警隊」口號也不會觸及國安法。而攜帶「港獨」旗幟是否違法，警方消息人士說，要配合現場環境和衣著蒐證，若帶去示威現場而有合理懷疑要鼓吹或煽動分裂國家，則可能觸法；但若是帶去公園、超市，或在家收藏，一般沒有問題。香港獨立記者「YKS至尊寶」1日在臉書發文稱，警方在銅鑼灣截查一名男子時，從他的背包內找到大量的中華民國國旗，最後被以涉嫌違反「港區國安法」逮捕。不過法新社記者泰勒在推特引述警方消息，指展示或擁有中華民國國旗不違法；但若是推動「台獨」的旗幟則可能違法。「港區國安法」規定，涉嫌「分裂國家罪」和「顛覆國家政權罪」者，最輕判3年以下有期徒刑，最重可無期徒刑。而涉嫌煽動、教唆和協助者，輕者判5年以下，重者5年至10年的有期徒刑。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1090702