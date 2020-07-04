瑞恩航空客機因火警緊急降落希臘 無人受傷

（中央社雅典3日綜合外電報導）官員指出，瑞恩航空公司（Ryanair）一架載有160名乘客和機組人員的飛機今天因出現火警警告，緊急降落在希臘的第撒隆尼基（Thessaloniki）機場。
法新社報導，民防部門表示，包括一名嬰兒在內的157名乘客中，無人受傷。
這架自柏林起飛、前往雅典的班機在經過希臘北部的哈奇帝奇半島（Halkidiki）上空時發出求救信號後，更改飛航路線，最後緊急降落在第撒隆尼基機場。（譯者：徐睿承）1090704
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