梅雨鋒面再北移　日本熊本災區恐二度受災

▲7/5 日本氣象廳天氣預報。（圖／日本気象庁）

（中央社東京5日綜合外電報導）日本熊本縣4日遭大雨重創，目前傳出至少16人不幸罹難，現在又傳出帶來大雨的梅雨鋒面將再北移，今天下午開始可能再度為熊本縣帶來激烈雨勢，災區可能二度受災。日本放送協會（NHK）報導，昨天遭受破紀錄大雨重創，相繼傳出河川氾濫及土石崩落等災情的熊本縣，截至目前為止死亡人數已攀升到16人，另有17人沒有呼吸心跳、13人下落不明。日本氣象新聞公司weathernews報導，受到為熊本縣帶來豪雨的梅雨鋒面可能再度北移影響，今天下午開始的未來幾天，大雨災區可能再度降下大雨，民眾必須確認離家最近的避難所位置，做好因應最糟情況的準備，並隨時留意所在地方政府的相關防災避難資訊，確保自身安全。日本讀賣新聞報導，日本福岡管區氣象台今天上午表示，在九州南部附近滯留的梅雨鋒面，將從今晚到明天北移到九州北部附近，預計將滯留到7日。因此，從今天傍晚開始，局部地區將降下伴隨雷擊的雨勢，有可能再度出現大雨。福岡管區氣象台也呼籲，住在低窪地區民眾須嚴防淹水及河川暴漲甚至氾濫，住在靠山坡地的民眾也應留意土石災害。熊本縣4日受大雨重創，境內已有河川氾濫及地基鬆軟等情況，直到7日為止都必須嚴加防範。根據預測，熊本縣到明天中午前的24小時降雨量，最多可能達到200毫米；福岡縣、佐賀縣、長崎縣及大分縣等地，也可能累積達120毫米。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090705