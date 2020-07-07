中國正式加入武器貿易條約　暗諷美國單邊霸凌

（中央社台北7日電）中國6日正式加入「武器貿易條約」（ATT），中國常駐聯合國代表張軍向聯合國交存加入書，他還暗諷美國大行單邊霸淩，為全球戰略平衡與穩定帶來巨大不確定因素。中華人民共和國常駐聯合國代表團官網刊登張軍發言稱，中國政府一向高度重視常規武器非法轉讓和濫用引發的各方面問題，贊成採取必要措施，規範常規武器貿易，打擊非法武器轉讓。他還說，中國一貫嚴格管理本國軍品出口，有關政策和措施完全達到甚至超出了「武器貿易條約」的要求。中方呼籲各方嚴格管理軍品出口，不向非國家行為體出口軍品，停止通過軍品出口干涉主權國家內政。張軍暗諷，「一段時間以來，個別國家接連退出多邊軍控協定、有關國際條約和國際組織，不斷毀約退群，大搞單邊霸淩行徑，給全球戰略平衡與穩定帶來巨大不確定因素，對世界各國攜手應對全球性挑戰造成嚴重危害」。中國並未公布其出口武器數量的數據。美國之音曾引述斯德哥爾摩國際和平研究所數據顯示，2014年至2018年間，中國是全球第5大武器出口國。中國向53個國家提供了主要武器，其中巴基斯坦是主要接受國，其次是孟加拉。儘管缺乏有關中國武器性能的準確信息，但部分專家認為，某些中國製造的設備，可以與俄羅斯或西方同類設備比肩。「武器貿易條約」於2013年在聯合國大會通過，有107個國家加入。條約規範價值700億美元的全球常規武器跨境貿易，意圖避免武器落入侵略者手中。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1090707