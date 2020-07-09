日本大分縣天瀨溫泉街　遭九州豪雨重創

（中央社東京9日綜合外電報導）日本大分縣日田市天瀨町的天瀨溫泉街，今年先受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊，遊客銳減，這幾天又遭受九州豪雨重創，對業者經營可說是雪上加霜。天瀨地區擁有知名的天瀨溫泉，日本共同社報導，天瀨溫泉據稱從公元678年開始噴湧，與別府和湯布院被譽為豐後三大溫泉，湛藍的河流兩岸架著鐵橋和吊橋，露天浴場很多的風情街也是受歡迎的理由。日本「西日本新聞」報導，天瀨溫泉街在7日晚間到8日凌晨，再度遭受玖珠川混濁大水侵襲，讓這個擁有悠久歷史的溫泉街充滿漂流木；等到8日白天大水逐漸退去，當地民眾不得不拖著疲憊身軀進行災後清理作業。當地一座「新天瀨橋」不敵洪水衝擊遭沖毀，橫躺在河川旁；溫泉街道路滿目瘡痍，可看到漂流木與翻覆泡水車。溫泉街一間紀念品店內的商品幾乎隨大水而去，店主矢野妙美無奈地說，沒想到會連續兩天發生這樣的事，7日才跟親戚一起收拾過一次。59歲田代知子夫妻一起在溫泉街經營日式點心店，連續兩天都遭混濁大水侵襲，製作點心及包裝的機器全部泡水報銷，田代說，真的累壞了，不知能否重建。天瀨溫泉旅館組合（類似公會組織）共有13間店加盟，其中有8間受災，擁有近百年歷史的旅館也因淹水部分受災。74歲旅館業者佐藤勝通說，最近的天災都很嚴重，之前才因疫情影響遊客銳減，現在又是大水，真是雪上加霜。旅館一樓泡水、建物有部分遭大石波及損壞的60歲業者阿部信明說，目前情況不是打掃乾淨就能了事，而是毀滅性的重創，讓人失去鬥志，有些業者說不定會因為受災乾脆就關門了。72歲的旅館女將（老闆娘）高瀨純子說，好不容易盼來觀光可能復甦的時期，雖然令人擔憂未來客人是否回流，但她們不會輸給天災，仍會努力向前。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1090709