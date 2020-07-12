港民主派初選已46萬人投票　超出預期1.4倍

（中央社台北12日電）香港民主派立法會議員初選投票今天進入第2天。到下午5時止，累計有44.7萬多人參與電子投票；而現場投票者也在下午1時前超過1萬人。前立法會議員區諾軒表示，這一數字大幅超出先前預期。綜合香港媒體報導，參與初選協調的區諾軒指出，若以民主派2019年區議會選舉得票率計算，上述數字代表已有24%的民主派選民參與投票，遠超過10%的預期目標，代表這場初選投票受到的認同度很高。區諾軒表示，上述數字也代表全香港有10%的選民站出來投票，他要感謝在「港區國安法」實施下堅持出來投票的港人。他指出，如果這一投票熱度和趨勢能持續到晚間不變，到今晚9時投票結束，參與投票的總人數應有機會突破60萬人。區諾軒指出，現場投票將在晚間11時後開票，雖然電子選票很快就能得出結果，但會等到紙本選票完成開票，才會一齊公布初選結果。由於紙本選票數超過1萬票，開票較為費時，13日晚間未必來得及公布初選結果，有可能要到14日才能公布。至於近2天來的投票是否遭到官方及不同立場者干擾，區諾軒表示，目前已知淘大花園一處設在區議員辦事處的投票所，曾有港警前往查詢，且被質疑違反「限聚令」；而設在黃大仙地區的投票所也曾遭人騷擾，但並未對選舉造成嚴重影響。（編輯：邱國強）1090712