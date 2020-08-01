立委涉收賄案 時力副秘書長10萬元交保

（中央社記者蕭博文台北1日電）北檢偵辦立委涉嫌收賄案，漏夜偵訊6名前後任立委等63人，今天諭令時代力量副秘書長林鈺傑新台幣10萬元交保、徐永明助理李承值5萬元交保、統領百貨總經理翁華利200萬元交保。此外，已獲交保的主要被告與金額還包括，前立委陳唐山新台幣50萬元，陳超明辦公室主任梁文一10萬元，陽明山國家公園管理處長劉培東5萬元。另外，趙正宇、徐永明、蘇震清、廖國棟、陳超明等前後任立委複訊中。翁華利委任律師表示，翁沒有接觸立委，也不認識檢察官所指的立委，對於被查辦覺得很冤枉，本案偵辦純粹是政治因素，與法律無關，翁不可能擔任白手套。交保業者包括前太流公司負責人李恆隆的姐姐李秀峰50萬元；涉嫌行賄趙正宇的殯葬業者鍾克信100萬元，殯葬業者陳明瀚30萬元。檢調調查，李恆隆涉嫌透過郭克銘等人，行賄立委陳超明、廖國棟、蘇震清、前立委陳唐山、徐永明數十萬至上千萬不等金額，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權；立委趙正宇則涉嫌收賄，護航殯葬業者。台北地檢署昨天由7名主任檢察官、27名檢察官帶隊，指揮調查局各處站兵分65路搜索，並約談陳超明、趙正宇、廖國棟、蘇震清、陳唐山、徐永明及助理，李恆隆等業者共63人到案，並在趙正宇家中查扣920萬元現金。（編輯：方沛清）1090801