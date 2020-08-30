柏林遏阻反防疫示威抗議　300人被捕

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增確診病例不斷攀升，歐洲各國開始加強防疫管控，同時試圖避免採取今年稍前早的嚴苛防疫封鎖措施。目前新型冠狀病毒已在全球各地造成超過80萬人不治。
全球各國政府正竭力重振遭疫情重擊的經濟，同時設法管理民眾對新防疫限制和強制戴口罩等措施的不滿。
在德國境內，約1萬8000人齊聚柏林地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate），由於很多人未遵守社交距離規範，警方祭出禁制令，阻止集會遊行。
經過激烈法律攻防後，當局原本批准這場示威抗議。但警方表示，「儘管一再要求，大部分示威抗議者都未遵守社交距離規範。別無選擇，只能驅散這場集會。」
警方做出宣布後，數千人持續示威抗議，高喊「抵抗」等口號，一小撮群眾與警方爆發衝突，丟擲瓶罐和石塊攻擊警方，導致約300人被捕。
柏林內政廳長蓋澤爾（Andreas Geisel）表示，約200人在俄羅斯大使館前面被捕，但大部分被捕者其後已獲釋。
抗議民眾揮舞德國國旗並高喊「梅克爾（總理）必須下台！」等口號。
43歲柏林居民史蒂芬（Stefan）表示：「我不是極端右翼的同路人，我來此是為了捍衛我們的基本自由。」
約1000名反口罩的抗議人士也聚集在瑞士蘇黎世（Zurich），倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）也有類似規模的示威抗議，許多人手持自製橫幅，上頭寫著「對強制疫苗接種說不！」、「口罩就是口套！」等。
確診病例大幅攀升的法國首都巴黎，約有300人和平示威抗議，譴責政府決定強制在所有公共場所戴口罩。
一些抗議人士高舉的標語牌寫著「停止撒謊」，但警察很快就包圍他們，對未戴口罩者開出135歐元（160美元）罰單。
一名社會學系學生表示：「並無科學證明在戶外戴口罩有效。COVID-19不是那麼危險，它主要是造成60歲以上長者喪命。」（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1090830