反對派領袖遭下毒　俄羅斯地方選舉蒙陰影

（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯今天舉行地方選舉投票，在主要反對派領袖納瓦尼遭人下毒、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情加劇經濟危機，以及部分地區爆發大型抗爭下，讓選舉蒙上一層陰影。
這次地方選舉被視為明年9月國會大選的前哨戰，將選出18位州長，以及若干州議會、市議會議員。
由於人民收入減少、經濟問題叢生，社會積怨日深，此番選舉也考驗克里姆林宮選舉機器運作。
分析公司R.Politik主管斯塔諾瓦亞（TatyanaStanovaya）表示，選舉結果將有助克里姆林宮決定是否對不孚民望的執政團結俄羅斯黨（United Russia）進行改革，或是否繼續推動國會大選。
他告訴法新社說，納瓦尼（Alexei Navalny）中毒事件也可能影響選民，帶來「矛盾效應」。
44歲的納瓦尼在俄羅斯擔任律師，是知名反貪腐運動人士，經常猛烈批評俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）。納瓦尼8月在西伯利亞搭機前喝了一杯茶，在航程中突然病重，先在俄羅斯醫院救治後，被送往德國柏林繼續接受治療。德國當局指出，他遭人施以神經毒劑諾維喬克（Novichok）。
納瓦西同事認為，動用已禁化學武器的事實，顯示要負責的只能會是俄國當局。
納瓦西在德就醫、自俄國政治圈缺席情況下，R.Politik的斯塔諾瓦亞表示，納瓦西推動的「聰明投票」活動可能受到負面影響。
「另一方面，納瓦尼中毒事件引起震憾，一些過去並不挺納瓦尼的人，可能因此改變心意轉向支持他。」
納瓦尼推動的「聰明投票」策略，呼籲選民將票投給最可能擊敗克里姆林宮人馬的候選人，藉此挑戰克里姆林宮在俄國政治體系主導權。
在執政團結俄羅斯黨面臨民意危機之下，俄國各地從昨天開始進行史上為期3天的投票，且有些投票所採行露天投票。
爭議性3天投票策略今夏率先試水溫，當時一場讓總統普丁有望執政至2036年的全國修憲公投，同樣分多天舉行。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1090913