確診後就醫首度露面　川普自承狀況良好但難掩疲態

（中央社記者江今葉華盛頓2日專電）美國總統川普確診感染武漢肺炎後首度露面，他透過推特表示，他覺得自己狀況良好，也感謝大家支持。但鏡頭前的川普看起來有些疲態，沒有平常的精神奕奕。
川普昨天深夜透過推特對外表示自己確診染疫，白宮醫師昨晚表示川普目前情況良好，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）今早證實，川普出現輕微症狀，但仍在白宮官邸辦公。
白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）發出新聞稿表示，出於謹慎考量，在川普醫師與醫學專家建議下，川普將入住華特里德國家軍事醫學中心（WalterReed National Military Medical Center）總統病房，未來幾天也會繼續在醫院執行公務。
川普稍後離開白宮前往醫院，他並透過推特發出一段僅約20秒的影片。他在影片中首先感謝大家的大力支持，並表示他將前往華特里德國家軍事醫學中心。
川普也表示，覺得自己狀況很好，我們將確保一切順利，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）狀況也非常良好。他再次感謝大家的支持，表示永遠不會忘記。
這是川普在昨天深夜推文證實自己確診後，首度公開亮相，向外界傳達自己健康狀況良好。儘管川普自認狀況不錯，但鏡頭前看起來仍略顯疲態，氣勢與精神看起來都沒有往常的活力。
白宮醫師康利（Sean Conley）今天稍早發布備忘錄表示，為了保險起見，川普接受一劑美國雷傑納隆藥廠（Regeneron Inc.）的多株抗體（polyclonalantibody）療法，且無出現不適症狀。
川普目前也在服用鋅劑、維他命D、抑制胃酸分泌的法莫替丁（famotidine）及阿斯匹靈（Aspirin）。（編輯：周永捷）1091003