影／李眉蓁拍定裝照　約藍營大咖一起拍

▲連勝文陪同李眉蓁一起拍攝選舉定裝照。（圖／李眉蓁競選團隊提供）

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今（3）沒有公開行程，而是與藍營大咖共同拍攝競選定裝照，國民黨為高雄市長補選選戰一起動起來，包括國民黨現任主席江啟臣、前任主席朱立倫、連勝文等人都陪同李眉蓁，一起拍攝定裝照。李眉蓁競選團隊發言人鄭照新表示，候選人李眉蓁將陸續與國民黨內大咖，一起展現活力、陽光、希望、青春的精神，這也是我們選戰的主軸，希望用這樣正面、陽光的主軸，來帶向高雄有希望、青春的未來。