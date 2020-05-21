「鐵線蟲」害確診數狂飆　疫情失控河流漂屍體

韓國電影《鐵線蟲入侵》由金明民、文晶熙、金烔完及李荷妮主演，故事講述在韓國各地的河川浮現多具恐怖的乾屍，原來是因為「變種鐵線蟲」以人為宿主後，控制人類腦部，誘導宿主跳水自殺，讓鐵線蟲能在水中進行繁殖。但比起故事的疫情，導演認為人性的貪婪才更恐怖，才以此為題材拍攝成電影，讓該作在韓上映後，觀影人次超過450萬，引起高度討論。
導演朴正宇透露當初想要拍攝和寄生蟲災難有關的電影，寫完劇本後卻發現，這和真實人生有異曲同工之妙，「比起鐵線蟲疫情所帶來的災情，更令人害怕的是人性的貪婪，因為貪念會帶領人類走向未知的恐懼」。他決定製作該片後，與工作團隊造訪韓國檀國大學訪問教授，教授表示鐵線蟲寄生在人類生上並不常見，醫學研究也顯示，若是寄生在人體也不會破肚而亡，人體被寄生的部位以泌尿道、消化道居多。
導演坦言，想要拍出全民恐慌的感覺，但希望感染過程不要跟喪屍一樣，好在「美魔女」文晶熙神助攻，他說：「文晶熙的演出非常仔細又生動，將被寄生蟲感染的症狀表現的非常真實。」而文晶熙為了演出，特別請教表演老師，讓演技更加完美。
該片敘述某日漢江上浮現多具恐怖乾屍，韓國各地河川也陸續出現相同景象，才發現是「變種鐵線蟲」以人為宿主後，控制人類腦部，誘導宿主跳水自殺，讓鐵線蟲能在水中進行繁殖。變種鐵線蟲潛伏期短、致死率百分之百，且透過河川擴散傳染的速度極快，令民眾籠罩在不安之中。面對死亡人數倍增的情況，政府成立應變中心，但隔離所的感染者都失去理智，讓這場災難變得更難以控制。另外，忙於工作而無法照顧家人的製藥公司職員宰赫（金明民 飾），為了拯救不小心遭變種鐵線蟲寄生的妻子和孩子，而努力尋找治療藥物，竟發現了與這場災難有關的不尋常線索。
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