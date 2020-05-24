李敏鎬「砍頭之吻」金高銀　親到忘我滾床單啦

以下有雷，慎入！

▲李敏鎬耍帥讓金高銀傻眼。（圖／Netflix）

▲李敏鎬（左）跟金高銀劇中關係升級。（圖／Netflix）

李敏鎬、金高銀在主演的《The King：永遠的君主》中關係「升級」，鄭太乙（金高銀 飾）受不了李袞（李敏鎬 飾）不斷把「斬首」掛嘴邊，挑釁要他「你斬看看啊」，沒想到李袞下一秒吻上她脖子，2人忘情熱吻，疑似「滾床單」關係更進一步。李袞英雄救美後，把太乙帶回皇室休養，為了逗女友開心，竟穿上海軍制服洗一整袋米，讓僕人非常錯愕，太乙則覺得男友非常丟臉。李袞還幫太乙準備2排服飾供她挑選，太乙拿了常穿的大衣後，發現口袋有驚喜項鍊，問李袞「怎麼知道我會選這件？」他竟回「我無所不知」，結果卻發現李袞早在每一件外套口袋各放一條項鍊，「有備無患」寵女友不手軟。劇中，若曾穿越「大韓帝國」跟「大韓民國」的人，身體都會有「雷印」副作用，只要閃電就會發作疼痛，李袞肩膀的雷印被太乙發現後，她擔憂自己也有，解扣露肩頸想讓李袞檢查，李袞嚇到轉頭，說：「妳這女人真的是...這樣更讓我難受。」確認完太乙沒事後，她認為「副作用」是隨機挑人，開玩笑說李袞「被雷劈」，李袞再度把斬首掛嘴邊，說：「我本來想把斬首制度廢除！」太乙伸脖子要他「斬看看啊」，李袞開啟撩妹模式吻上去，她嚇到想罵對方，他再用吻堵住女友的嘴，2人直接躺床開吻，關係更進一步。根據報導指出，李敏鎬、金高銀的「砍頭之吻」到「滾床單」橋段，2人一次拍完沒有NG，好演技讓在場所有人拍手讚嘆。《The King：永遠的君主》每週五六可至Netflix收看。