狄鶯自爆昔「拍戲賺千萬」　嘆現在零收入：國稅局別找我

▲狄鶯（左）、孫鵬分享夫妻之道。（圖 / 中天提供）

▲小禎（左）自曝當時結婚想省宴客桌花的錢。（圖 / 中天提供）

▲孫鵬跟狄鶯曾離婚又結婚。（圖 / 中天提供）

演藝圈神仙眷侶孫鵬與狄鶯，一同上節目《地球人請回答》。談到夫妻話題，兩人大方分享自己的觀點，「結婚費用男女雙方應如何分攤」時，狄鶯還自嘲：「講到結婚，我們是最有經驗的，結兩次，不得了！」兩人也表示第二次結婚時，婚禮辦在國外，親友的機票錢、婚禮費用都由孫鵬負擔，狄鶯還笑說：「我怎麼結婚的、怎麼離婚的都不知道，因為都他辦的。」主持人胡瓜就對現場眾人提問「結婚的所有費用應由男方負擔還是女方」？不少現場素人來賓認為應由男方全額負擔，甚至有人表示「費用男方出、禮金女方收」，讓小禎忍不住吐槽：「妳是假結婚、真詐財嗎？」小禎也表示連宴客的桌花都很貴，還自曝：「我那時候還去飯店問，請問上一場的花可不可以留給我用？」瓜哥聽了傻眼：「你是我女兒，你去問這種問題？」節目中接著討論到，若老婆負責工作養家，老公在家帶小孩卻被岳母和朋友認定這是在吃軟飯該怎麼辦？狄鶯表示：「每個人的CP值不一樣，誰CP值高，誰出去工作，我覺得這對整個家庭是好的。」孫鵬也認同：「領固定薪水的最好不要放棄，如果是接案的、自由業、自營業者浮動性薪水的，就是要配合領固定薪水的另一半。」狄鶯認為夫妻間一定要有人陪著孩子成長，「只要我老公有接到八點檔長壽劇，我就盡量不接戲。若是我接到長壽劇，像那種兩、三百集，一賺就是上千萬在賺的那種，我就要去拍戲，而我老公就會減少他的應酬。」此話一畢，全場來賓針對「上千萬」發出讚嘆聲，讓狄鶯急喊：「我是說過去！國稅局現在要報稅，千萬不要來找我，我現在零收入。」沒想到瓜哥竟還補槍：「觀眾現在一定在罵：『兩個賺幾千萬的在那邊講風涼話』！」狄鶯也不是省油的燈，馬上犀利回嗆：「瓜哥，你以前做秀的時後賺多少錢？你講出來啊！你還幫你女婿開店！」兩人互嗆笑翻眾人。