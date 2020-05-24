木村花受霸凌輕生！歐陽靖憶15年前自殘　曝一方法走出

日本戀愛實境節目《雙層公寓》22歲成員木村花，因為不堪網路霸凌選擇輕生結束生命。同樣為星二代的歐陽靖看到報導後有感而發，透露過去遭到霸凌，分享自己如何轉念，走出黑暗日子的經歷。



▲木村花疑似不堪網路霸凌，輕生得年22歲。（圖／木村花IG） 歐陽靖透露，當年自己22歲，網路上有網友成立社團「為什麼討厭歐陽靖」，成員有800多人，內容包含「譚艾珍做了那麼多好事，還不是生出這種女兒…」﻿等不堪入目的字眼，各種批評歐陽靖，讓她感到相當難過，不禁反問自己只是因為是星二代，又或是因為自己刺青才受到謾罵？



▲歐陽靖曾遭受網路霸凌。（圖 / 翻攝臉書） 因遭受到網路霸凌，歐陽靖選擇將自殘照片PO上網，「這脫序行為不但讓我的媽媽傷心落淚，還引起更嚴重的批評…他們罵得更難聽了」，她透露自己有一度也想過輕生，成全酸民，但歐陽靖突然想到一個方法，她寫下霸凌者的名稱，問自己「這個人認識真正的你、了解你嗎？﻿」、「如果你消失了，他會怎麼想？﻿」等問題，最後她統整出：「他們去霸凌別人的目的也只是為了填補自己的自卑…而更重要的是，這些網路酸民事實上跟自己的人生一點關係都沒有！﻿」



▲歐陽靖為譚艾珍（右）的女兒。（圖 / 翻攝臉書） 歐陽靖走出黑暗的那段日子後，她理解到身為公眾人物，容易受到更多無端的批評，「若沒有堅強的意志，這絕對不是一條好走的路。」歐陽靖認為，霸凌別人的人，通常自己都有很大的心理問題，例如曾在成長過程中受到忽視、被遺棄、被瞧不起。「﻿唯有充滿愛與包容的相處能停止這個惡性循環…希望有一天，世界上再也沒有霸凌、再也不會有靈魂因此而受傷害。」



▲歐陽靖自曝走出霸凌方法。（圖 / 翻攝臉書）



