影壇監製揭露祕辛　吳朋奉為他「甘為小配角」

曾以電影《父後七日》、《歸途》及戲劇《第一響槍》分別拿下金馬獎男配角獎、台北電影獎影帝及金鐘戲王的男星吳朋奉，24日驚爆在家中猝逝，享年55歲。跟他合作多年的

姚經玉

監製姚經玉

吳朋奉

▲吳朋奉（左）和陳竹昇都是舞台劇出身，苦過來的演員。（圖／吳朋奉臉書）

同時也是海鵬電影總監的姚經玉，也對吳朋奉的用功印象深刻，他透露自家公司發行的藝術片，

姚經玉感嘆說：「

▲吳朋奉經常看藝術片，相當用功。（圖／吳朋奉臉書）

前NCC主委詹婷怡，以及電影《阿莉芙》監製，一早聽到這個消息，都相當震驚。表示：「是一個很棒的演員，他對於自己演出的要求很高，對於合作的演員，都會很體貼對方的感覺，我曾經問過他，你《阿莉芙》演得很好，但你的戲都是做給陳竹昇，你不會得獎，但他都無所謂，還很大氣說希望陳竹昇得獎。」果然最後陳竹昇憑《阿莉芙》，榮獲第54屆金馬獎最佳男配角獎，而這裡頭，跟他最多對手戲的吳朋奉，助力最深。最忠實的觀眾就是吳朋奉，而且每次看完片，吳朋奉都會很仔細地跟姚討論電影的內容，沒看過一個演員這麼用功的！」而前NCC主委詹婷怡，也曾擔任過《父後七日》、《龍飛鳳舞》、《阿莉芙》三部電影的監製，跟吳朋奉認識已久，彼此也是好朋友，當她得知吳朋奉過世的消息，整個人難過得發抖，她說：「吳朋奉是一個漢子，很有自己的理念和想法，對台灣土地的熱愛和對台語的堅持，令人感動，不要看他表面上看起來像個浪子，其實他很用功又認真，對劇本非常投入，自我要求非常高，對好朋友也非常交心。」對於吳朋奉的過世，除了無法置信之外，也相當難過。