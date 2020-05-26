50位英雄捨身救家園　傳訊老婆「孩子拜託你了」惹鼻酸

日本電影《福島50英雄》改編311災情故事，找來渡邊謙、佐藤浩市出演，透過大銀幕的方式向守在第一線的工作人員致敬。片中演出前線工作人員奮不顧身、守在核電廠的奉獻精神，以及遇到危險的關鍵時刻，處理與判斷等重要指揮，恰巧呼應近期新型冠狀病毒肺炎疫情下，守護台灣的第一線人員敬業與付出，深刻體會保護家園的責任與意義。
《福島》預告中，核電廠的人從一開始的爭吵、逃難，到最後自願留守崗位的50位英雄，渡邊謙說著：「這地震是怪物等級！」佐藤浩市怒喊：「最後要想辦法解決問題的，就是留在這裡的我們！」甚至有人傳訊給家人：「孩子拜託你了，我此生很幸福，謝謝。」他們不計個人安危，站在崗位齊心化解危機，守住家園的最後堡壘，故事令人動容。
該片除了感人劇情，也將政府應對的不足之處誠實展現，他們以日本前首相菅直人為原型，在比對現今的內閣總理大臣面對疫情所推出的政策，危機處理的重要性也是《福島50英雄》想探討的原因之一。
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