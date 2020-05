林志玲老公AKIRA愛意噴發　與孩童跳舞爆汗不嫌累！

▲AKIRA獨自熱舞。(圖/ONE LOVE ASIA YouTube)

▲AKIRA與眾多孩童表演。(圖/ONE LOVE ASIA YouTube)

「國民姐夫」AKIRA今(27日)受邀參與《One Love Asia》線上慈善演唱會,該演出的募款將捐給聯合國兒童基金會,他準備與主題相符的「放浪兄弟」作品〈為了愛 ~for love, for a child~〉獨自表演,同時加入許多小朋友的SOLO熱舞,喊話一起關懷孩童未來,讓他們遠離貧窮與暴力。AKIRA晚間近11點登場,帶來個人版的〈為了愛 ~for love, for a child~〉,表示很榮幸能加入《One Love Asia》線上演唱會,並解釋會表演此曲,是希望大家能心連心,一起關懷彼此,也如同曲名之意,盼孩子能有美好的未來。他事先募集好許多小朋友表演〈為了愛 ~for love, for a child~〉的影音,自己則站在公司前獨舞,大家遵守防疫社交規範,「另類」合體表演。而AKIRA大熱天仍一身黑色勁裝,賣力唱跳3分鐘導致滿頭大汗,結束後向鏡頭比出大愛心,敬業態度值得讚許。聯合國兒童基金會以讓孩童克服貧困、暴力、病痛為目標,盡力提供基礎教育、生長環境,幫助孩童成長之路更加完善;《One Love Asia》的線上活動,也表示會將演出募款捐出,幫助受2019新型冠狀病毒(COVID-19)影響的兒童與家庭。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。