林志玲老公AKIRA愛意噴發　與孩童跳舞爆汗不嫌累！

「國民姐夫」AKIRA今（27日）受邀參與《One Love Asia》線上慈善演唱會，該演出的募款將捐給聯合國兒童基金會，他準備與主題相符的「放浪兄弟」作品〈為了愛 ～for love, for a child～〉獨自表演，同時加入許多小朋友的SOLO熱舞，喊話一起關懷孩童未來，讓他們遠離貧窮與暴力。
AKIRA晚間近11點登場，帶來個人版的〈為了愛 ～for love, for a child～〉，表示很榮幸能加入《One Love Asia》線上演唱會，並解釋會表演此曲，是希望大家能心連心，一起關懷彼此，也如同曲名之意，盼孩子能有美好的未來。
他事先募集好許多小朋友表演〈為了愛 ～for love, for a child～〉的影音，自己則站在公司前獨舞，大家遵守防疫社交規範，「另類」合體表演。而AKIRA大熱天仍一身黑色勁裝，賣力唱跳3分鐘導致滿頭大汗，結束後向鏡頭比出大愛心，敬業態度值得讚許。
聯合國兒童基金會以讓孩童克服貧困、暴力、病痛為目標，盡力提供基礎教育、生長環境，幫助孩童成長之路更加完善；《One Love Asia》的線上活動，也表示會將演出募款捐出，幫助受2019新型冠狀病毒（COVID-19）影響的兒童與家庭。
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