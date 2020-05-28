有YouTuber不營利單純娛樂觀眾？眾淚推「已故清流」的他

▲網友淚推已故 YouTuber「光頭哥哥」。（圖／翻攝自光頭哥哥YouTube）

YouTube 的盛行讓全職 YouTuber 成為新興職業，可以透過廣告、業配等方式營利，甚至讓不少學生以成為 YouTuber 作為人生志向，對此昨（ 27 ）晚有網友問道，「有沒有完全沒開營利，還是一直放影片，只是為了娛樂大家的 YouTuber 呢？」有網友在 PTT 八卦板（ Gossiping ）表示，「現在很多 YouTuber 都很怕被黃標，因為他們沒有營收，會沒有進帳，所以其實 YouTuber 也是一份工作，那有沒有完全沒開營利，還是一直放影片，只是為了娛樂大家的 YouTuber 呢？」對此，網友們紛紛表示，「光頭哥哥啊QQ」、「光頭葛格，可是再也不會更新了」、「葛格...嗚嗚嗚」、「說好不提光頭」、「謝謝光頭哥哥」、「光頭哥哥 過世了才發現有多良心==」、「光頭哥哥比一些無腦沒素質網美好太多了」、「已經去世了，哥哥」、「不要懷疑 就是光頭哥哥QQ」。也有網友表示其他 YouTuber 未營利，「梅川伊芙超優質」、「各種介紹AV的頻道」、「只知道超直白 因為她一直講」、「文老爹吧」、「介紹新番和聲優的也是，都是作興趣的」、「很多吧 通常有開贊助」、「蔡桃貴自己的頻道 千千 都沒開營利啊」。（編輯：陳煜）