「精靈女孩」李沐／承認自己我就爛　你才會認識自己

▲李沐個性溫和。（圖／取自李沐IG）

▲李沐個性溫和。（圖／取自李沐IG）

23歲李沐在Netflix自製影集《誰是被害者》中飾演張孝全女兒「江曉孟」，很難忽視她的存在。隨著該劇好評炸裂，外界開始注意起了這個五官靈秀的年輕女孩，近日我專訪她發現：初見李沐的印象，兩個字，周到。受訪當天下著大雨，走進咖啡廳，見李沐穿著白色T恤、站在鏡子前端詳剛梳好的髮型，看見我便熱絡招呼，丟了一連串問題：「妳吃過了嗎？」、「妳要不要坐這裡比較舒服？」、「下大雨呢，妳怎麼過來的？」有別於同齡新人們的不安與急躁，李沐頗為早熟，她擁有閱讀空氣的能力，會去觀察、照顧他人感受。她不諱言接受過心理諮商，諮商師告訴她，這是，同理他人情緒，並給予溫柔回應，正是她的內建系統。《誰是被害者》中，李沐飾演的「江曉孟」是個直爽的酒店妹，平常擔起照顧母親的責任，迫於生存壓力，她凡事都得快、狠、準地表達，如她手臂上的水芫花刺青，頑強暴烈的生存，沒有灰色地帶。從江曉孟的人設就可以看出，這與李沐的本性相去甚遠，她說：然而，李沐與江曉孟仍有相似處：她們都思考過的意義，也為此產生過自我懷疑、否定與困惑。李沐從小交由奶奶帶大，家中有三個兄弟姊妹，排行老二。李沐的奶奶曾親身經歷國民政府迫遷來台、二二八事件等，使得她在生活習慣或價值觀上，均存在著歷史創傷的遺留，身為夾在兄弟姊妹中間的老二，又要時時調整與奶奶相處之間的頻率，不知不覺間，李沐長成了善於觀察、理解他人的隨和個性，有時難免委屈了自己。真實的她，骨子裡是奔放的，嚮往著逍遙一世的純淨。她從小愛表演，去民俗村玩會自動跳上台唱歌跳舞，要台下觀眾都得鼓掌；她喜歡的作家是流浪世界的三毛，喜歡的設計師是放肆不羈的亞歷山大麥坤，喜歡的攝影師是童心未泯的安妮華達。一個人欣賞的事物是騙不了人的，大多隱藏他的心之所向，對此李沐承認：由於太亮眼，李沐發現自己被同學們討厭，「在學校當主角是滿恐怖的事情，我會感受到女同學們無端的敵意，開始想說『不要被看見』好了，尤其那時候是住校，被討厭的話會很痛苦，那是滿大的恐懼。」擔心外界評價，李沐收起光芒，寄情於閱讀和影劇，內心仍舊充滿困惑，「我常常會想，我真的有做不好什麼嗎？」直到考上實踐服裝設計系，李沐本以為上大學就是自由，但國、高中長達6年的壓抑，讓她反而不曉得自己真正的模樣是如何，反覆質疑自己的過程中，李沐迎來了人生重大轉折。大二時，李沐的奶奶過世，給她很大衝擊，痛苦到開始懷疑人生，她決定休學沈澱，休息的一年半，她照樣大量閱讀和觀影，試圖找回平衡，「我覺得人爛到一個盡頭，就會努力想爬起來，我那時候的狀態，就是承認自己『我就爛』，然後讓自己徹底進行一個大休息。」靜下心後，李沐決定重新摸索自己，她跑去英國就讀「純藝術」（Fine Art），這段留學經驗，讓她終於打開心房。「在英國的生活讓我感到開闊，我有機會更全面地與自己好好對話，然後漸漸明白，愛的力量很大，自己給自己的力量也是。不要害怕跟別人保持距離，也不要害怕展現真實的自己。」李沐說，英國的教育環境比較傾向「相互討論」與「思考」，而不是填鴨式教育，教授的存在比較像是「引導」。「我選的科目是雕刻，那邊的教授會幫助你，讓你在創作過程裡越來越有自我意識；他會逼你去精準表達腦海裡頭抽象的概念，並把它拿出來與其他人討論與碰撞。」李沐舉例，她曾想將知名作家吳爾芙的作品拿來重新解構，但之後發現很複雜，「跟教授討論的過程中，我發現我要探討的領域，它的淵源很深很廣。」一件事情的對錯，從來都不是二元論。李沐坦言倫敦生活讓她的思考模式更拓寬，凡事會想得更深，心境更開闊。關於演戲，李沐認為演員可以幫助她變得比較誠實。演出江曉孟的期間，她終於正視了奶奶的死亡，「曉孟逼著我去面對死亡的議題，激發我決定要把這個經驗拿出來檢視，這過程其實很痛苦。但我知道，有些情緒，你必須面對它，不能逃避，最後才有機會理解它、消化它。」