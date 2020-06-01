韓星健檢驚見「10倍精蟲量」　捐給張娜拉圓夢生寶寶！

▲張娜拉劇中不想結婚只想生孩子。（圖／愛奇藝台灣站）

▲高俊（左）幻想跟張娜拉接吻。（圖／愛奇藝台灣站）

愛情喜劇《Oh My Baby》描述張娜拉飾演的39歲適婚女子張夏莉，因患有「子宮內膜異位症」，影響到她想當媽的夢想，時間緊迫下沒有對象的她，決心要跳過結婚「先生」小孩，因不符捐贈法規的資格，讓她私下諮詢非法途徑卻慘遭警方逮捕，只好將目標轉向身邊的三位男子高俊、青梅竹馬朴秉恩及鄭乾柱。劇中，鄭乾柱年輕力壯最合張娜拉心意，她約對方做健康檢查，鄭乾柱居然乖乖報上自己的健康報告，炫耀精子數量是一般男性的10倍之多，連醫生都讚「這麼優秀的情況很少見」，而他劇中名字「崔姜元」諧音更與「最強的一員」相似，瞬間成為「最強精王」。鄭乾柱的優秀狀況讓張娜拉聽完眼睛發亮，詢問：「那麼多要用在哪呢？」原本個性有點白目的鄭乾柱，竟貼心提議：「那我要捐給次長嗎？」令苦惱的她喜出望外，生子之路曙光乍現。劇中張娜拉「孩子的爸」人選除了鄭乾柱外，高俊飾演的單身主義攝影師韓理尚，和張娜拉在工作中漸生情愫，兩人險些在草原上演浪漫之吻，卻因男方想起初戀創傷而尷尬收場，沒想到高俊獨自在家時仍不時想起跟張娜拉發生的一切，甚至產生看見張娜拉的幻覺，幻覺中的她直言：「我們都是成人了，不只18禁，38禁的事情都可以做了！」讓他無奈表示：「我是欲求不滿嗎？」春心蕩漾的模樣，令人期待他們之後的發展。《Oh My Baby》每週四、五在愛奇藝台灣站獨家播出。