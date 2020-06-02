小栗旬再當爸　老婆「美國祕生產」火速恢復超辣身材

日本藝人小栗旬的妻子山田優，三月爆出將在美國生第三胎，今（2日）證實已在四月生產，夫妻倆也因疫情關係停工，在家過著育兒生活。
小栗旬為了工作方便，去年夏天帶著孕妻、2個孩子舉家移居美國洛杉磯，今年傳出山田優將在4月生下第三胎，今媒體《NEWS-POSTSEVEN》證實消息，山田優的朋友也透露選在美國生產的原因，是他們想到若回日本的話，因疫情關係須隔離2週，會對孕婦造成負擔，最後決定在洛杉磯生下第三胎。
山田優今年三月就爆出懷第三胎，但她未證實消息，卻在五月於IG上傳親子手冊，生產仍隻字未提，媒體就猜測夫妻倆保密原因，或許是現在院內感染事件頻繁、醫生短缺等問題，所以僅對朋友透露喜訊，不願高調宣布懷孕及預產期。友人也表示，因疫情關係家人禁止進產房，在寶寶平安出生後，小栗旬開心到掉淚。
小栗旬移居到美國，就是為了拍攝電影《哥吉拉對金剛》，該作原定5月上映，但因疫情關係延到11月，他現在可專注當爸照顧小孩。
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