男星揪妹在家開趴　「一男戰兩女」超刺激

婁峻碩最近接下手遊主題曲的邀約，並以此為名量身打造全新單曲〈KEY〉，又唱又寫的他，更獲邀出任這首主題曲宣傳MV的男主角，在MV中他大玩角色扮演，更上演「一男戰兩女」情節，非常的香豔刺激。

婁峻碩在〈KEY〉MV中玩起角色扮演，一連換4套風格時髦造型，

▲婁峻碩（中）拍攝MV時上演「一男戰兩女」的香豔刺激環節。（圖／想不到音樂工作室提供）

此外，婁峻碩首場個人售票演唱會即將在6月13日開始賣票，讓剛結束唱片宣傳期的婁峻碩，旋即又投入演唱會的前置工作，由於這場在7月31日於大直ATTSHOWBOX舉辦的演唱會，是近期疫情舒緩解封後的第一場娛樂相關性質的活動，對婁峻碩及團隊來說可說壓力倍增，他笑說：「希望歌迷領振興卷後如果有多的『扣打』，歡迎來光顧一下我的演唱會門票！」