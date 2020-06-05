莫子儀也靠交友軟體「約砲」　激情場面全都露

▲莫子儀（右）相當信任導演鄭有傑（左）。（圖／記者林調遜攝）

▲陳淑芳（右）和莫子儀有不少情感拉鋸的對手戲，。（圖／記者林調遜攝）

金獎導演鄭有傑新片《親愛的房客》，一共入圍本屆台北電影獎三項，包括最佳男主角、女配角和美術設計，該片更是鄭有傑與莫子儀繼2006年、以《一年之初》奪得北影百萬首獎後再度合作，莫子儀笑說：「當初答應有傑導演的時候，這部片連劇本都還沒有，完全不知道要演什麼，全憑對導演的信任！」而這份信任，更發揮在莫子儀片中的全裸激情演出，那是他在痛失愛人之後，為了發洩壓抑與痛苦，透過交友軟體約砲的畫面。莫子儀與王可元因為相當投入角色，激情場面都沒有遮掩，也不太擔心走光問題，拍了2次就OK。至於，這是不是莫子儀入行以來，激情戲最大膽的一次，他直言：「也不是，以前舞台劇嘗試過很多。」倒是約砲近日成為時事話題，因此大家都相當關心，不過莫子儀表示，自己在現實生活中是個3C白癡，平日只會為工作而下載通訊軟體，上戲前還偷偷去請教工作人員，交友軟體怎麼操作。莫子儀在片中飾演鋼琴老師林健一，照顧著房東周秀玉和她的孫子小宇，卻因一起懸案與對健一的種種指控，破壞了這個「沒有血源的家庭」。莫子儀和飾演秀玉的「國民阿嬤」陳淑芳，都大讚飾演小宇的10歲童星白潤音，擁有超齡演技，導演鄭有傑更打趣說：「小潤超有才華，為了拍戲才學琴，但他學得很快，快變成周杰倫了！」由於陳淑芳在片中的兒子喜歡男性，被問到在真實生活中，是否能接受兒子喜歡男性，她笑說：「我都82歲了，怎麼不能理解。我自己小孩的話，只要成年了，一切都自己負責。」