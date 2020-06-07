影／女星逼她一輩子當「替聲」　遭報應

1952年上映的電影《萬花嬉春》，由知名歌舞片男星金凱利身兼編舞及主演，趣味盎然的故事結合戲劇性十足的歌舞表演，被「美國電影學會」評為百年百大歌舞片之首，被影迷公認為不朽的音樂歌舞片傑作。

▲《萬花嬉春》是不朽的音樂歌舞片傑作。（圖／華納兄弟）

《萬花嬉春》以好萊塢無聲片過度到有聲片的1920年代為背景，用歌舞貫穿劇情，敘述業餘舞者出生的默片明星唐洛克伍（金凱利飾），與好友科斯莫布朗（唐納奧康諾飾），努力打拚進入好萊塢的過程，而唐憑著姣好的外貌與琳娜拉蒙（珍哈根飾），被電影公司塑造成炙手可熱的銀幕情侶，但琳娜為了掩飾自己在有聲片中難聽的嗓音，逼迫才藝俱佳的新進演員凱西薛爾頓（黛比雷諾飾），一輩子作為她的替「聲」。對此，唐只好使出非常手段揭穿琳娜的虛假形象，最後與凱西成為受到眾人祝福的情侶。

▲金凱利在雨中即興歌舞，成為好萊塢電影史上難忘的經典片段。（圖／華納兄弟）

該片上映後，近70年來在影史上有著無可取代的歌舞地位，其中又以唐在送完凱西回家後，因愛情的喜悅不畏風雨、甩起雨傘，在雨中即興的《Singing In The Rain》最為經典，他率性灑脫的風格搭上趣味橫生的踢踏舞步，令許多觀眾不自覺嘴角上揚，隨著音樂旋律哼起「I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again…」，透過銀幕感受甜蜜的戀愛氛圍。