專訪／好想「咬郭書瑤」！大鶴變活屍噴飯尬女神

▲大鶴的好人緣，大家有目共睹。（圖／記者葉政勳攝）

▲大鶴在片中對抗活屍的武器，居然只有一把指甲刀。（圖／記者葉政勳攝）

▲大鶴（右一）在片中滿身是血。（圖／華映）

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▲郭書瑤多汁，讓大鶴好想咬一口！（圖／郭書瑤臉書）

「我不敢咬柯佳嬿，因為她會比我兇！」「許光漢應該很好欺負吧，如果要咬他的話，不用追他，就好好跟他說：『欸，我真的需要這些血，你可以給我大概500cc嗎？』他就會抽給你，我覺得他是屬於這樣的人，不必嚇他，好好跟他講就好，跟他談心跟他聊。」要不是大鶴（林鶴軒）在夯劇《想見你》，跟柯佳嬿、許光漢建立好交情，也無法如此一針見血回答「倘若變成活屍最想咬誰？」這個問題，讀者也可以從這邊感受到，柯佳嬿的豪爽和許光漢的文青個性。大鶴，因為演出電影《切小金家的旅館》，勇奪台北電影獎「最佳男配角」，但倘若要說一般大眾對他的認知度的話，夯劇《想見你》絕對是讓二岸三地觀眾，認識他的重要橋梁，即使已經29歲了，他在劇中演出國、高中生，沒有任何違和感，實力可見一斑。而在新片《逃出立法院》，他更展現不同於以往的演技，把如同「豆豆先生」般的「身體演技」表現得更上一層樓。他說：「我在片中演一個替代役男，再過6個小時就要退伍，退伍之前卻在立法院發現活屍病毒，然後很衰小出不去。我是裡面少數沒有被感染到的人，雖然有屬於自己的武器，但配給到的卻是指甲刀，導演要我拿指甲刀剪破活屍脖子的動脈。」光聽大鶴生動的描述，就覺得《逃出立法院》是一部另類又驚悚有趣的電影。其實，演出這種活屍片，從來就不輕鬆，扮演活屍的人，光化妝就要好幾個小時，而扮演被活屍追殺的人，面對跑個不停的體力活，也不是常人可以忍受，但原來在拍攝期間還有一個很恐怖的經驗，大鶴說：「拍片現場環境比較不好，不只充滿汗臭還缺氧、人又多，九月的高雄溫度又很高，所以濕濕臭臭的、充斥二氧化碳，必須買氧氣瓶來吸，當你覺得難受得快要死掉的時候，吸那個就會活過來，有一種滿血充電的感覺，所以我們中間有休息空檔就要吸氧氣，才能恢復元氣。」更慘的是，大鶴在片中還一直被折磨，沒有停下來的被折磨，難怪當記者隨口問了一句：「如果你遇到活屍會怎麼辦？」他馬上有如發洩式的回應說：「我要大罵髒話，雖然遇到鬼才會大罵髒話，幫自己壯膽，因為要比鬼兇，他才會怕你，就好像傘蜥蜴遇到東西的時候，傘要先張開，要看起來比對手強。不過其實，遇到活屍如果手邊沒有武器的話就是跑，如果手邊有武器的話，就拿起最近的武器，往他的頭上打過去。」那如果你也變成活屍的話？會最想咬誰呢？大鶴第一個想到的，居然是郭書瑤！他笑說：「咬郭書瑤呀！她感覺就汁液比較多（現場所有人大笑），液體、血液比較多，而且她愛運動愛跳舞（她最近都在練舞），比較會生產一些紅血球。」但你這樣講她，郭書瑤會不會生氣啊？「不會吧…，如果她真的生氣的話，我就去她在市民大道開的燒多吃個二、三次就好了。」看來兩人私下交情不錯喔。大鶴還透露拍活屍片的「尿尿問題」，他說：「現場我們的手掌都有血，黏黏的、碰什麼都覺得噁心，但也是隨時使喚別人的好機會，譬如要經紀人幫我拿水、餵我喝水，因為我不能碰到東西，否則整個東西都是血。」可是要尿尿就麻煩了，他說：「因為我尿尿的時候如果扶著它（小鶴），我的那個東西就會有紅紅的顏色，但你的手又不能洗，所以只能用筷子（免洗筷）『夾出來』！這實在太好用啦，而且為了環保必須留著，我當時只希望雅妍姐不要誤用！」哈哈哈，果然是大鶴，真的希望女主角賴雅妍也有開店，可以給他一個悔過的機會。