甜美女星林嘉欣「瞎眼瘸腿」　一個動作比鬼更可怕

恐怖電影《死因無可疑》，改編自日本恐怖小說大賞首獎作品《黑暗之家》，故事聚焦於保險詐領案件，由影帝黃秋生、影后林嘉欣主演，兩人演出恐怖演技的功力深厚，光靠眼神就可以讓觀眾不寒而慄！

片中，林嘉欣與黃秋生扮演一對生活困頓的低下階層夫妻，林嘉欣再度與導演老公袁劍偉合作，一改平日甜美親切模樣，演出瞎了一隻眼並瘸腿的殘障人士，在她與黃秋生的兒子自殺後，兩夫妻和保險公司為了兒子的保險理賠衝突不斷，引發一連串的駭人恐怖事件。

▲《死因無可疑》比鬼片更恐怖。（圖／華映）

黃秋生日前來台灣，正完成隔離，在台灣拍攝電視劇集，隔離時期曾在臉書和網友對話，似乎為移居台灣做準備，讓台灣觀眾非常開心，掀起話題，歡迎影帝有更多時間待在台灣，期待他可以多拍些好作品。