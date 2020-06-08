多圖／吳可熙力抗病毒　拿「口罩」作畫感謝醫護

甫以電影《灼人秘密》獲得台北電影獎「最佳編劇獎」提名的才女演員吳可熙，日前

疫情期間，閉關在家，以「32個口罩加上油畫」的有趣創作方式，完成了一幅畫作，對疫情中所有犧牲奉獻的醫護人員們獻上感謝。

吳可熙將2月中到5月中防疫期間，自己使用的32個口罩收集起來，有白色、粉紅色、黑色、蘋果綠、天空藍等等，一一消毒後拆解，親手將它們摺成各式各樣美麗的花朵！口罩的「鼻梁壓條」化身花朵的枝幹，「掛耳彈力繩」則轉生為枝葉。當花朵黏貼於畫布上之後，她再以油畫顏料輔助，完成這幅100x60 cm的趣味畫作。

▲▼吳可熙在疫情時期，除了持續書寫新劇本，也花時間在畫作中。（圖／CAA提供）

吳可熙認為：「只要我們都齊心協力戴上口罩，一起保護自己還有他人，相信等疫情過去，這個世界會重新開出美麗的花朵，大家能再重回到生氣盎然的美好世界裡，徜徉於如仙境般的山水自然之間。」這幅畫也是她這段期間的一個紀錄，如日記般的留念，更希望傳達正面「力量」，鼓舞大家一起繼續努力。

她說：「

我自己有個routine，就是當我遇到困難、有挫折了，我會給自己一點時間，一個人去思考和反省，慢慢地去想或是釐清，把那個沒做好的原因分析出來三、四條，然後花大量的時間去一一練習。我回想了一下，很多讓我想有所突破，反而是我遭遇挫折的時候，讓我想要去翻轉、或更有動力去做創作。」