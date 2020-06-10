獨／《玩很大》表現挨轟　王晴澄清：我沒有公主病　

▲王晴（左）跟KID私下感情很好。（圖 / 翻攝YouTube）

▲王晴（右二）在《玩很大》的表現被網友罵爆。（圖 / 翻攝王晴臉書）

王晴講話真的很不ok

▲王晴澄清自己沒有公主病。（圖 / 記者葉政勳攝）

日前王晴上《綜藝玩很大》表現不佳，擺臭臉，遭到網友批評，事後她表示自己膝蓋積水韌帶發炎未痊癒，也虛心接受指教，《玩很大》工作人員也替她緩頰，「如果來賓都因爲自己的真實情緒，或體能不好必須跟觀眾道歉，玩很大實在沒有繼續存在的必要」，無奈網友仍不埋單。面對網友持續炮轟，王晴澄清：「我真的沒有公主病。」王晴日前上實境節目《綜藝玩很大》3天2夜，今（10）日受訪時她表示節目長度剪出3個多小時播出，但有許多真實情況是觀眾看不到的，「我自己看播出也覺得，這個人怎麼會這樣，原來我看起來這麼討厭」，王晴認了網友對她的批評，也沒有藉口反駁，但她認為「我們是觀眾電視裡看到的人，他們並不是真的了解我」，但她也虛心接受，自認有要改進的地方。因為個人情緒問題，導致在螢幕前呈現的狀態不佳，王晴坦言以後盡量去注意在螢幕前的表現，跟大家的觀感，面對網友的砲轟：「」、「王晴根本公主病住也挑、吃也挑」、「王晴真的越看越不討喜」，她強調：「我想澄清，我真的不是有公主病的人。」她透露私底下在姊妹面前，就是個男人，會幫忙開車，當工具人當導遊，加上一個人住什麼事都是自己來，但在節目上的表現，她承認確實是情緒不好，跟主持人又太熟了，才會讓觀眾有這樣的誤解。看到謾罵留言會難過嗎？王晴說：「我真正做錯我就承認，但被誤會我有點難過」。節目上確實讓大家看到這面向的她，她感到難過，並希望大家不要因為片段畫面，「而去定義我這個人是怎樣的人」，而她在節目上跟KID的互動太真實，讓網友覺得沒禮貌，王晴強調兩人交情真的很好，下節目後感情完全沒有影響。她也希望風波快過去，大家可以關注在她即將發行的音樂作品《小小》上。