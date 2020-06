If You Love My Soul

▲郭采潔發新歌遭網友狂酸,怒槓網友貼出對方正面照。(圖 / 翻攝臉書)

藝人郭采潔以歌手身分出道,近幾年轉往大陸發展,而日前她在微博上分享推出的新歌《》,沒想到卻引來網友攻擊,讓郭采潔忍無可忍,直接公開對方的自拍照,並嗆聲:「你看起來挺善良的,為什麼要這麼惡意呢?」郭采潔在微博上貼出新歌《》,並寫道:「我能約妳去吃冰淇淋嗎?」結果有網友轉發還酸郭采潔,「又約誰呀,一天天的,不是短暫別嗎,整天微博出來顯眼。」接著更批評郭采潔唱歌不怎麼樣,演戲也還好,不懂她怎麼會有那麼多粉絲,「整天在那假文藝,你也就顧里演得好,因為你本身就是顧里。」郭采潔看到後,理智全斷,截圖回槓網友,「不喜勿轉發,這些歌都是我的孩子,離他遠點,勸刪」,甚至貼出這名網友清楚的正面照怒譙:「你看起來挺善良的,為什麼要這麼惡意呢?」而此舉動引起網友討論,有人認為直接公開正面照有點過分,事後郭采潔把照片、留言都刪除了。