女孩親訴「長期遭叔姪性侵」　隋棠心疼：她如此與眾不同

藝人隋棠2015年嫁給老公Tony，隨後迎接大兒子Max、女兒Lucy和小兒子Olie ，一家5口幸福美滿，她近來耕耘於《蝴蝶朵朵》講師培訓，希望能踏入偏鄉，帶著孩子們認識身體自主權。日前她在臉書上透露遇見一位多年來無數次被叔姪侵犯的女孩，讓她心疼不已。
「她臉上沒有淚水，甚至一滴汗都沒有流，只有不甚明顯、但與此時空略顯違和的笑容。」隋棠表示眼前的小女孩語調平穩的說著，自己長年來無數次被叔姪兩人帶去工寮侵犯的故事，還爽朗地請隋棠不要擔心，因為她已經從那些經歷，學會了如何保護自己。
當隋棠打開女孩的問卷，上頭寫著清楚明瞭的求救訊息，「我陷入了長長的沈默，因為她是那麼的與眾不同」，隋棠坦言這幾個月裡遇見了20多個遭到惡意性侵的孩子，沒人像這位女孩一樣冷靜果斷，而當隋棠告訴她自己將會如何處理時，女孩也毫無猶豫地用力點頭應許，「彷彿她早已在腦海裡預習了千百次，只等待著這個讓她說出來的機會」。
最後，女孩手裡捏著隋棠和她分享的餅乾，開地揮揮手說謝謝，接著就大步邁出了教室，臉上依然掛著那不曾熄滅的笑容，隋棠看著女孩漸漸走出視線後，內心滿是心疼，希望未來的世界將永遠不再辜負女孩。（編輯：侯家瑜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110