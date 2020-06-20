平民巨星／不習慣當評鑑團　黃妃靠朋友打氣大膽嘗試

由遊戲橘子、十全娛樂共同打造的新型態選秀節目《平民巨星》，6月6日已在《NOWnews今日新聞》影音平台播出。這次輪到資深歌手黃妃擔任評鑑團成員。曾拿下2次台語歌后的她，依自己的歌唱生涯，以前輩身分給參賽者建議。
說起被選上評鑑團的心情，黃妃有點害羞的說，「有點不太敢相信，我竟然是評審老師的主選之一，而且生死大關都是在我手上，有點緊張，怕得罪別人。」她更自爆，其實一開始是抗拒的，但因為老闆與身旁朋友的鼓勵，讓她邁開步伐嘗試看看，「 因為我原本就是不習慣面對鏡頭，而且還要講很多話，當一個老師，老師對我來說是一個非常...不能過的門檻，但我做到了！開心！」
黃妃提到身為評審，最看重的是整體表演，希望參賽者的表演不做作、要有吸引力，而之所以會有這樣的要求，她笑說來自於以前老師給她的態度。她解釋，唱歌的情緒沒辦法裝，是很自然地去流露，像是唱歌的方法或技巧，這些都可以去學、去做、去揣摩，唯獨情緒一定只能自然的呈現。
至於給予參賽者的建議，黃妃想了一下才說：「 我覺得在眾多參賽者來說，我的比賽經驗算是最不足的一個，但以我的經驗來談的話，我覺得緊張是一個非常不好的事情。」她提到緊張會讓換氣不順、氣不順就會使得氛圍不對，沒辦法自然的表現。
黃妃也給出克服緊張的方法，「可以找一個讓你安心的人陪你來比賽，然後選歌一定要選適合自己的歌曲 ，不要去硬學一些比如說高難度的歌曲，或是你比較不擅長的曲風，這是非常重要的。」
當了評鑑團後，黃妃看到了許多參賽者的故事，她有感而發的說，心中有滿滿的感動，對於參賽者的勇敢，她很佩服，「不過比賽是現實的，那些沒有入圍的朋友，不要灰心，堅持初衷就對了！」而節目取名「平民巨星」，對於「巨星」的定義，黃妃有不一樣的看法，她說：「我覺得巨星的定義，就是做到最平凡自己。」言詞中，也透露了黃妃自己在演藝圈一直以來的哲學。
《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁。