平民巨星／不習慣當評鑑團　黃妃靠朋友打氣大膽嘗試

有點不太敢相信，

因為我原本就是不習慣面對鏡頭，而且還要講很多話，

▲黃妃分享當評鑑團心情。（圖／記者林敬原攝, 2020.05.29）

我覺得在眾多參賽者來說，

讓你安心的人陪你來比賽，

▲黃妃以過來人經驗給予參賽者建議。（圖／記者林敬原攝, 2020.05.29）

我覺得巨星的定義，就是做到最平凡自己。」言詞中，也透露了黃妃自己在演藝圈一直以來的哲學。