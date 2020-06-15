楊謹華高中黑歷史曝光　許茹芸緩頰：學生時期免不了

▲黃子佼公布楊謹華學生時期模樣。（圖／八大）

▲楊謹華大方聊過往情史。（圖／八大）

黃子佼主持的八大《一個都不能少》昨（14）日開放媒體探班錄影現場，主揪大來賓楊謹華現身母校育達高職，回憶時隔許久的校園生活，數度落淚。楊謹華高中偶像兼閨蜜許茹芸擔任特別嘉賓，製作單位事前秘密安排這段驚喜，許茹芸一走進教室，全場暴動，尖叫聲響遍校園。楊謹華透露，在聽到節目企劃是找同學們一起返校辦同學會後，就一口答應上節目。楊謹華大方自曝高中時期，曾與同學在考試時作弊，且無論是傳紙條、將答案偷寫在桌上，或隔壁同學將考試卷給她看，她都曾做過，「重點是我還嫌我同學字太小看不到！」讓一旁許茹芸聽後笑著表示：「學生時期免不了都會作弊，但楊謹華的招數『澎湃』多了。」當被問起除了考試作弊，是否還有做過其他荒唐事？楊謹華表示曾在進校園後，故意將裙子一直往上摺短，甚至違規騎機車上學，「就像電視劇劇情一樣，我們會騎車上學，然後把機車停在學校的巷子後面，甚至我還載過老師跟我們一起去唱KTV。」楊謹華也被派去當糾察隊，笑說：「因為不想被別人管，老師只好讓我去管別人，這樣我就必須要以身作則了。」另一方面，在談起學生時期戀情，楊謹華大方聊起初戀男友是快遞員，且2人戀情從國中一直維持到高中，「他就白天送貨，晚上送我。」高中時雖然常有追求者，卻都不為所動，被讚超專情的楊謹華也坦言：「因為我國、高中都是女校關係，我很會跟女生相處，卻不知道怎麼跟男生相處，是一直到拍戲後，才慢慢學會的。」