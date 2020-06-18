專訪／徐愷也有「軍中鬼故事」　忠烈祠站夜哨聽到那聲音

▲徐愷拍攝《媽！我阿榮啦》現場，是廢棄的監獄。（圖／記者林柏年攝）

徐愷小心翼翼地回憶著。

徐愷，

「卡在同一天」

即便是徐愷也不例外，幸虧他的家人

徐愷又

▲導演看中徐愷（右）憨憨又帥的鄰家男孩模樣，選他當男主角。（圖／記者林柏年攝）

徐愷當兵時可真的遇過「軍中鬼故事」！他說：「

連其他人都有聽到

徐愷

▲徐愷不僅在軍中遇到靈異事件，二年前也遭遇過。（圖／答人文創）

不過，更恐怖的還不是當兵聽到的聲音，而是

徐愷在一個劇組，曾經

徐愷一輩子都忘不了。

徐愷沒遇到過，但女主角楊小黎卻是慘痛的受害者。

▲楊小黎因為童星出身，小時候經常被霸凌。（圖／記者林柏年攝）

童星出身的楊小黎，從小在學校就引人注目，有同學喜歡她的藝人身分，但也有同學討厭至極，因此三不五時就會找她麻煩，說她是「被霸凌長大」的小孩，一點也不為過。

楊小黎說：「