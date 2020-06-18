專訪／徐愷也有「軍中鬼故事」　忠烈祠站夜哨聽到那聲音

「我們在拍攝的那個軍營，原本是監獄，一個廢棄的監獄，我一到那個地方就先看到一個佛教和天主教拜拜的地方，監獄都會有這種設施讓人家禱告，我就問我家人：『這邊有沒有好兄弟？』我家人回說：『有！滿多的！』」徐愷小心翼翼地回憶著。
首度在電影擔綱男主角的徐愷，因為演出《媽！我阿榮啦》，讓大家看到他跟平日活蹦亂跳進行「極限運動」的那個陽光大男孩，很不一樣的一面。片中他演出的阿兵哥，總是被「卡在同一天」退不了伍，整部片驚悚的氛圍，不必營造就很可怕，因為劇組拍攝的場地「軍營」，竟是一座廢棄很久的監獄改造，第一天拍攝，就讓大家心裡都怪怪的。
即便是徐愷也不例外，幸虧他的家人有人「看得到」，而徐愷又是個好奇寶寶，所以頭一天便帶著家人去壯膽，還一直好奇問：「這裡、這裡有沒有？」當得知答案是很多時，他真的超毛，因此每次上戲前，都會在心裡默默跟「他們」說不好意思，尤其他的角色經常必須在現場跑來跑去、大吼大叫，感覺很不禮貌，幸好整部片拍下來都還滿順利的。
事實上，徐愷當兵時可真的遇過「軍中鬼故事」！他說：「我當兵的地方在忠烈祠的旁邊大直，做陸軍儀隊，那時候都會站夜哨，我們很常凌晨的時候去站哨，因為站哨都自己一個人，站在忠烈祠中間步道，不知道是想睡還是怎麼樣，總會聽到一個男生哼歌的聲音，真的超可怕，雖然歌聲只是一下下。」
甚至連其他人都有聽到男生哼歌的聲音，後來徐愷每次聽到就安慰自己，「沒事沒事，我沒有做壞事，我在保護你們看守這邊。其實我相信這個東西的存在，我們就保持一個敬畏和尊重的態度去看待吧。」
不過，更恐怖的還不是當兵聽到的聲音，而是二年前，徐愷在一個劇組，曾經親眼目睹的一件事，他說：「我們當時也正在拍跟軍人有關的東西，但那時候做的比較草率一點（沒有拜拜），我們晚上到一個廢棄的地方，突然一個特別敏感的化妝師，就現場發瘋，一直叫一直叫一直發抖，真的是中到了，我們就一直安撫她，還好她自己慢慢平緩下來，然後她就說那個地方有髒東西。」而那一幕，真的讓徐愷一輩子都忘不了。
由於《媽！我阿榮啦》談的是當兵的事，重要轉折又跟軍中霸凌有關，還好徐愷沒遇到過，但女主角楊小黎卻是慘痛的受害者。
童星出身的楊小黎，從小在學校就引人注目，有同學喜歡她的藝人身分，但也有同學討厭至極，因此三不五時就會找她麻煩，說她是「被霸凌長大」的小孩，一點也不為過。
楊小黎說：「國小、國中我都被關過廁所，然後拖把水就從上面我頭上澆下來，還在蒸飯箱裡發現我的鉛筆盒，或者是課本被丟在廁所裡，那時候也不知道那是霸凌，只知道說自己要更努力做到不讓人家講閒話，才能夠過得很開心。」
可是即使是讓自己更好，還是有人會看不順眼，「比如說我最好的朋友，我考試考贏她，她突然一夕之間就不跟妳好了；或者老師為了避嫌、怕人家說他放水讓我考第一名，居然叫我把桌子抬到講台上去考月考，我那時候一邊哭一邊寫考卷，四科還是考了400分。」
令人難過的是，經歷了這些事，楊小黎反而擔心別人對她好，總覺得一個出差錯，可能就會感情破裂，倒是人家莫名討厭她的時候，她比較能夠釋懷。但也慶幸，楊小黎自小就獲得家人滿滿的愛，個性沒有因此被扭曲，直到念景美女中之後，認識許多好姊妹，終於不用再默默承受這一切，因為這些瞭解她的好朋友，總會在她被欺負時，適時伸出援手，給楊小黎最溫暖的友情。
楊小黎也非常看得開，她說：「我很感謝有這樣的過去，所以我的同理心很多元化，我覺得這是身為一個演員的禮物，人性有時候沒有對跟錯，以前潑我水的學姊，她就是很忌妒我啊，因為她也很想要當明星，只是沒有機會，所以當我有掌聲的同時，這也是我該承受的心理素質。而且我知道身邊有很多愛我的人，那個時候我也是為了愛我的人，很努力的活下去。」
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