深情款款看她10分鐘！黃秋生讓「林嘉欣老公」不開心

恐怖電影《死因無可疑》由金獎帝后黃秋生、林嘉欣聯手，挑戰演出「比鬼片更可怕」的闇黑作品，從一個底層家庭為詐領保險金，殺手謀害小孩駭人聽聞的故事說起，而黃秋生的神人演技，不變態都可怕。

黃秋生在片中和林嘉欣扮演夫妻，兩人都特別開發獨門的相處模式，讓演出更有默契。黃秋生表示自己的角色從小就很傾慕林嘉欣，他說：「我每天開工前，會望著她10分鐘，好幫助自己入戲。」林嘉欣也覺得這招很有用，可以很快拉近彼此的距離，她說：「休息時，黃秋生在我隔壁間，我們拉開中間的帳幕，我就坐在搖椅上，一邊搖一邊看著他，就這樣彼此對望。

▲林嘉欣（左）為電影「自肥」5公斤。（圖／華映）

但當問到他們這樣含情脈脈互望，會不會讓林嘉欣的導演老公吃醋不開心？黃秋生馬上理直氣壯回：「怎麼會，就是導演請我來演這個角色的啊！」林嘉欣也透露與黃秋生對戲非常緊張，「我怕表現不夠好，黃秋生會嫌棄！」

▲黃秋生（右）有獨特表演方式。（圖／華映）

兩人上次合作演出《暗色天堂》時，黃秋生扮演辯護律師，在法庭上不停攻擊林嘉欣，有如仇人，但這回再度合作卻要演出結婚多年的夫妻，又有著相愛相殺的關係，讓他們覺得是很有趣的轉變。