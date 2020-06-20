坎城影展線上「行銷台灣」　多部國片成亮點

影壇盛事法國坎城影展與電影市場展，邁入第73屆，因應今年新型冠狀病毒肺炎全球疫情，調整為線上虛擬市場展會，將於6/22至6/26舉行。文策院亦於坎城市場展官網設立虛擬「台灣電影館」，共有超過80部國片踴躍報名參加。
其中亮點作品包括：金馬獎最佳新導演黃信堯繼《大佛普拉斯》後的劇情長片新作《同學麥娜斯》，《陽光普照》共同編劇張耀升執導的電影《腿》，導演陳玉勳的新片《消失的情人節》，王逸帆導演的話題喪屍類型片《逃出立法院》，入選義大利遠東影展新銳導演廖明毅的首部劇情長片、也是台灣第一部使用iPhone拍攝的電影《怪胎》。其中阿KEN（林暐恆）籌備5年首部執導的電影《練愛iNG》，也參與官方線上市場展放映。
此外，今年坎城影展官方XR Day單元，也首度與文策院合作舉辦台灣主題系列活動，將在6/22對外發布，盼能提升國際能見度，促成更多精彩國際合製作品。坎城電影市場展官方網站：https://www.marchedufilm.com/
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