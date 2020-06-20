一名受害兒父親的留言　隋棠起雞皮疙瘩：動力好像回來了

女星隋棠近來與家人遷居恆春，以「棠棠姐姐」講師身分，教導偏鄉學童認識身體自主權，詎料，日前分享一女童遭叔姪侵害個案，引來屏東縣政府批評，讓她備感挫折。今（20日）凌晨隋棠轉發一則來自另名受害兒童父親的留言說，「雞皮疙瘩中，動力好像回來了。」
隋棠表示，歷經「震撼教育」後，她在家整整放空2天，「直到看到這則來自某次上課遇到的受害孩子的父親的公開留言，覺得，雞皮疙瘩中感到動力好像回來了。」原來一名家長透露，一直以為自己很小心照顧小孩，沒想到，某天接到學校老師通知，「才知道自己的小孩也經歷過…。」
該名父親語氣感概，「爸爸不知道，老師不知道，還是隋棠小姐到學校上課通報給老師才知道…。」同時自責地說：「當我們自以為了解自己的孩子時...孩子可能還在被欺負...。」接著痛批屏東縣政府處置失當，並感謝隋棠對孩子的奉獻，「我自承自己做不到」。
隋棠在文末標記一句話，似在回應該位父親，「#是勇敢的孩子奮力拉了自己一把」，此篇貼文僅發布9小時，已吸引8萬讚數、1800則留言及483次分享。（編輯：楊穎軒）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110