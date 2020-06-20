丁噹收差評自責痛哭　黃曉明暖心抱抱打氣

丁噹在《乘風破浪的姐姐》

▲丁噹擔任隊長，但是說話時老是被隊員打斷，讓她無奈。（圖／相信音樂提供）

▲丁噹擔任隊長，團體被評價「不整齊」、「非常差」，讓她難過不已。（圖／相信音樂提供）

第一集的演出後，網友湧入她的微博加油打氣，續接上周分組後，丁噹本周與張雨綺、黃聖依、張萌、劉芸、吳昕、許飛6人共同組隊，以《艾瑞巴蒂》曲目組，挑戰第一次公演曲目，在各組自由練習3小時後進行小測試，首個登場的《艾瑞巴蒂》組，導師給予「非常差」、「不整齊」的犀利評價，也讓身為隊長的丁噹自責落淚。播出內容中，首日歌唱訓練課，丁噹被隊友推選擔任隊長，丁噹在進行分配唱歌詞的任務時，可隊員七嘴八舌討論，再三打斷正欲發言的隊長丁噹。事後丁噹坦言：「之前沒有擔任隊長帶團的經歷，可能在有效溝通的方面缺乏經驗，所以選擇了不說話。」在練習時，隊友對丁噹的vocal實力充滿信心，統統拜託她演唱高音片段。不過自我情感代入的網友，則戲稱丁噹是「高音工具人」，意指隊員們強勢分配，讓丁噹猶如機器人般聽從指令行事，成為有名無實的隊長。在練習過程後，節目對每組進行小測試，《艾瑞巴蒂》組因默契不足，表現得到「非常差」、「不整齊」評價，丁噹身為隊長自責落淚。成團見證人黃曉明在大家回訓練室的途中，攔住丁噹7人組，善意提醒：「一般大家都在說話的話，那個真的會的人，就不會說話了。」指隊員們經常在丁噹發言的情況下打斷她說話，讓她無法表達意見，知道丁噹求好心切，也給予丁噹一個暖心抱抱。