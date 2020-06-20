吳宗憲爆料Sandy也被求婚？吳姍儒親自回應了

為了鼓勵學生而舉辦的第一屆「校園鑫馬獎」頒獎典禮，今（20）日

並由阿Ken、Sandy

吳姍儒

吳姍儒

妹妹吳則含被朱立倫外甥Wilson求婚

吳姍儒親自回應了。

吳姍儒馬上發揮四兩撥千金的功力，不願意正面回應，只表示：「家裡面有喜事是好事，不過是『他們』的事…下次很快就有機會可以細聊。」更開玩笑說：「誠如我爸所說，我們家女兒嫁出去都是『嫁禍於人』，收爛攤子的男生，就辛苦一點了。」最後希望大家能專注於今天鑫馬獎的事情。

▲吳姍儒（右）和阿Ken一起主持「校園鑫馬獎」。（圖／校園鑫馬獎執行委員會）

其實，吳姍儒早在2016年就被拍到跟CEO男友甜蜜約會，吳姍儒雖然沒有正面承認過跟男友的戀情，但小倆口至今已經穩定交往至少4年，連吳宗憲都坦言有跟對方見過面

外界也祝福他們有情人終成眷屬。

此外，多位導演今天都出席走紅毯，包括90歲的李行

瞿友寧等，他們都相當鼓勵年輕學子創作，王童認為台灣是一個看電影、學電影很好的園地

朱延平

認為年輕導演要熟能生巧，多拍就對了

▲朱延平導演（左）和李行導演（中）一起出席。（圖／校園鑫馬獎執行委員會）

本屆鑫馬獎頒獎人還包括評審團主席陳清河、決審評審委員李烈、瞿友寧、葉天倫、林孝謙、卓立、楊力州、紀柏舟、程偉豪等，以及藝人謝祖武、嚴正嵐、李冠毅、楊小黎、陳庭妮、張書豪、劉畊宏、唐從聖、吳念軒等。

閃耀登場，）一起搭擋主持，而差點喧賓奪主成為話題人物，除了之外，老爸吳宗憲日前在臉書大爆料：「只有兒子還沒有被求婚！」似乎暗示Sandy也好事將近，對此，當媒體問及這個大爆料，、78歲的王童、以及朱延平、，希望大家努力發揮說故事的功力；而