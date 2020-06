▲▼(G)I-DLE將舉辦線上演唱會。(圖/Rolemodel Entertainment Group / CJ ENM、(G)I-DLE IG)

韓國女團「(G)I-DLE」因疫情影響,忍痛取消全球32個城市的巡迴演唱會,她們決定將於台灣時間7月5日下午2點舉行線上演出《2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I’》,讓全世界粉絲都能站在第一排「近距離」追星。對於取消世界巡演,經紀公司「Cube娛樂」表示:「這是一個艱難的決定,但我們要優先考慮藝人和觀眾們的健康和安全,感謝大家的體諒。」並決定把未曝光的演唱會內容,轉為線上形式演出。而(G)I-DLE近期與「Republic Records」簽約,宣布正式進軍美國市場。《2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I’》演唱會票價為韓幣3萬9千元,近台幣1000元,台灣粉絲可至INTERPARK中文頁面購買。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。