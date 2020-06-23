12星座誰最適合獨自生活？冠軍「個人主義」超強：不意外

牡羊座

適合單身指數：★★★★☆

有些人天生就很獨立，一個人吃飯、旅行、到處走走停停，甚至自己對話談心都不成問題；有些人則是無論去哪裡、做什麼都要有人陪，就連獨自吃飯都有困難。而《靈匣網》就分析了 12 星座的性格，到底誰最適合一個人生活？第一名曝光完全不意外，那就是特立獨行、不受世俗限制、個人主義又很強的「水瓶寶寶們」。

牡羊座的人能夠緊跟時代的腳步，他們獨立又充滿自信。別看羊兒外表看似柔弱，心靈卻是無比堅強的。沒有人陪自己吃晚餐，他們可以用泡麵填飽肚子，既簡單又快速。即使沒有愛情，他們也能用工作來充實自己的生活。





金牛座

適合單身指數：★★★☆☆

金牛固執的個性導致他們特別的好強，因此也使自己具備了獨自處理各項事務的能力。不過追求安定的他們，內心深處還是希望能有一個溫暖的小窩，特別是在身心疲憊的時候，會特別渴望身邊能有一個可以依靠的人。





雙子座

適合單身指數：★★★☆☆

雙子星座適應能力頗強，這也是獨身主義者必須具備的一點，因為這樣才能夠讓自己獨當一面。不過，以雙子的個性來說，多姿多彩的生活才是他們所嚮往的，因此變化無常的雙子很容易在單身與戀愛中遊走。





巨蟹座

適合單身指數：★★☆☆☆

富有愛心的巨蟹，心中總是帶有莫名的牽掛，而這種牽掛或許是傳統的成家立業思想，誘惑是因為他們本身就希望有一個溫暖的家。雖然他們有打理生活的各項能力，但獨身主義生活在他們的內心深處還是比較抵觸的。





獅子座

適合單身指數：★★☆☆☆

別看霸氣的獅子座平時一副無所不能、很了不起的樣子，他們其實也很容易讓別人誤以為是獨身主義，可是獅子最害怕的就是寂寞啊！他們雖然把事業看成生活中很重要的一部分，但愛情對他們而言也同等重要。





處女座

適合單身指數：★★☆☆☆

完美對於處女來說是一生的追求，然而沒有愛情的人生想必是有遺憾和缺陷的，可見單身主義並不適合處女。他們在選擇愛情時會很挑剔，那是因為他們對愛情有著過高的期望，並非為了過獨立生活所做出的抵抗。





天秤座

適合單身指數：★★☆☆☆

天秤座的人渴望生活每天都能充滿溫馨的氣氛，所以喜歡不斷的與人接觸。他們並不適合單身主義，因為他們太容易感染寂寞，特別是在生病的時候，躺在床上無力動彈卻還要自己起身倒水吃藥，這對他們來說是很殘忍的事，所以他們希望有人陪伴。





天蠍座

適合單身指數：★★★★☆

神秘感讓天蠍座擁有獨身者的氣質，獨立性讓他們具備了獨身的能力。他們很好強，就算孤身隻影，也不會在他人面前表現出孤獨的一面。即便有寂寞的時候，他們也會給自己定個目標，讓自己為之忙碌，生活也會因此感到充實。





射手座

適合單身指數：★★★☆☆

射手積極樂觀的性格，不管是單身還是婚姻生活，他都能以積極的心態去適應，他們並不缺乏贏得異性青睞的魅力，同時也容易對挑戰單身主義產生興趣。貪玩的心決定了他們獨身主義的適合程度，如果還不願被愛情束縛，那就繼續獨身主義吧！





摩羯座

適合單身指數：★★★★☆

魔羯座的人很勤勞，他們認為親手賺來的錢是最踏實的，且理財能力也不賴，所以在經濟上具備自力更生的能力。性格上的內向，很難讓他們主動去追求自己的愛情，一個人生活反而會讓他們感覺輕鬆自在。





水瓶座

適合單身指數：★★★★★

水瓶座是個人主義很強的人，他們思維活躍，常常讓人捉摸不透。愛情永遠都無法成為他們生活的重心，對瓶子而言，只要有一幫真心的朋友，沒有戀人陪伴也同樣會很開心，且在他們看來，朋友要比戀人好用得多。





雙魚座

適合單身指數：★☆☆☆☆

多愁善感的雙魚最需要的就是來自戀人的呵護，若是在受傷時，還要自己舔著傷口療傷，那他們很容易就會消沉下去，所以獨身主義並不適合他們。他們需要有人愛、有人疼、有人陪，愛情對雙魚來說是人生中非常重要的一部分。（編輯：許苡晴）



