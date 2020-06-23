秦昊展現腹黑演技　「推岳父母落山崖」裝無辜

《隱秘的角落》改編自作家紫金陳的推理小說《壞小孩》，找來雙影帝秦昊、王景春與童星榮梓杉、史彭元、王聖迪飆戲。2年未推出新作的秦昊，此次回歸演員身分，在《隱秘的角落》中扮演外表溫順有禮但內心自卑扭曲的數學代課老師「張東昇」，到位的演技備受肯定。播出後，觀眾紛紛驚呼才看不到5分鐘就被秦昊的腹黑演技嚇到，相當入戲。



▲秦昊推岳父母落山崖裝無辜。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 劇中秦昊因為工作收入不穩被親友看輕，連老婆都變心，在外頭有了小王提出離婚要求；積極想挽回婚姻的他，趁著帶岳父、岳母登山踏青的空檔，低聲下氣地希望他們能幫忙說服老婆改變心意，沒想到被狠狠打槍，他一怒之下將兩人殺害再淡定報案，並偽裝成意外失足墜崖，陰冷眼神讓觀眾不寒而慄。秦昊在《隱秘的角落》裡露出不為人知的禿頂，成為全劇一大「亮」點，他的禿頭照最近在網路瘋傳，讓他不得不發文寫下「假髮一戴，誰都不愛！謝謝關心，髮際線尚好。」澄清一切只是戲劇效果。



▲童星榮梓杉（左）與秦昊飆戲。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 除了秦昊的破格演出外，14歲童星榮梓杉扮演的資優生「朱朝陽」戲分吃重，他跟玩伴嚴良（史彭元 飾）、普普（王聖迪 飾）上山拍照意外目擊犯案過程，得知普普的弟弟重病急需用錢，於是拿著影片威脅秦昊，要求30萬人民幣（約新台幣125萬元）的封口費。榮梓杉透過眼神傳達角色的心境轉變，隨著劇情的推演，他隱藏在純真外表下的黑暗面逐漸流露，觀眾認為他是全劇最複雜難懂的角色，也好奇他會不會是最後的大魔王。



▲秦昊禿頭慘戴綠帽被離婚。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 榮梓杉曾獲名導賈樟柯青睞演出電影《山河故人》，躍上國際影壇舞台，之後參與過《那年花開月正圓》、《如懿傳》等劇，戲約不斷。童言童語的他在《隱秘的角落》拍攝空檔被問到最想擁有什麼超能力時竟說：「我想當蕭敬騰，拍戲拍累了只要唱個歌就會下雨，這樣就可以暫停拍攝休息一會。」讓網友笑稱這回答未免太可愛了。



