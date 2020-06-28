北影「跨性別」片單衝擊感官　異色戀情挑戰道德底線

電影可以擴大視野、開拓感官，也是認識並理解未知的最佳平台。今年「台北電影節」便規劃多部探究性別流動與情慾渴望的作品，呈現人的不同面向與可能，其中更聚焦「跨性別」族群，包括《曼哈頓戀舞曲》、《她是我爸爸》、《愛寓春光》、《我的G本教義》、《禁身誘惑》、《窒慾》、《我就蕩》等，都是國際影展加持，挑戰觀眾道德底線的精彩作品。

《曼哈頓戀舞曲》背景座落VOGUE舞蹈發源地的紐約哈林區，由史上第一個踏上「維多利亞的祕密」秀場的跨性別者雷娜布魯姆（Leyna Bloom）詮釋「媚」力萬千的舞后，與主演《敦克爾克大行動》的22歲英國小鮮肉菲昂懷海德（Fionn Whitehead），舞出一場打破好萊塢公式的異色愛情。本片獲大導演馬丁史柯西斯青睞，親自擔任監製，影片也入圍坎城影展「一種注目」單元。

▲《曼哈頓戀舞曲》由跨性別者雷娜布魯姆演出。（圖／台北電影節）

挑戰觀眾道德框架的《我就蕩》，描繪18世紀一群德國貴族在森林深處「就地取材」，體驗世俗之外的歡愉縱情，宛如《索多瑪120天》景象，充斥各種激情交纏、綁縛與性調教，在淫聲浪語下不失唯美細緻的畫面與光線，顛覆感官極限。影片前衛拍攝手法，獲坎城影展青睞，拿下「一種注目」單元評審團特別獎。

▲《我就蕩》描繪18世紀一群德國貴族在森林深處「就地取材」，體驗世俗之外的歡愉縱情。（圖／台北電影節）

代表荷蘭角逐奧斯卡最佳國際電影的《禁身誘惑》，探究人性灰色地帶，心理學家妮可琳耗費5年輔導罪行嚴重的罪犯伊德里，卻對他的假釋投下反對票，約談過程中場面也逐漸失控……。 《愛寓春光》記錄39歲跨性別性工作者碧昂卡公寓裡的日常，鏡頭凝視她的家，也是她的工作場域，客人上門，碧昂卡便化身最性感的尤物，讓顧客賓至如歸。

▲《禁身誘惑》探究人性灰色地帶。（圖／台北電影節）

《窒慾》大膽碰觸當代最令人不安與不適的戀童癖議題，看似鄰家大哥哥的約納森，卻有著不為人知的黑歷史，他剛從「拘禁」中被釋放，試圖壓抑內心那隻被綑綁的怪物，當個正常人。他與隔壁小女孩貝絲逐漸發展出的忘年友情，使他體內的猛獸隨時在被喚醒邊緣，只能無聲吶喊，囚禁真實自我的渴望。導演派翠絲托伊認為否定戀童癖患者的存在，並不能解決問題，唯有給予討論空間、幫助他們求助，才能真正減少悲劇。

▲《窒慾》大膽碰觸戀童癖議題。（圖／台北電影節）

改編自小說的《我的G本教義》，背景架構在1980年代紐約愛滋恐慌蔓延的時空，出生傳統猶太移民家庭的17歲男孩，白天在猶太學校研讀古老經文，夜晚卻流連在紐約暗處聚落，慾望日漸萌芽蠢動，就在陪伴獨居祖父入住養老公寓時，他受到隔壁一對年長同性室友影響，衝撞出一段熾熱但苦澀的初戀，揪心動人直逼《以你的名字呼喚我》。

看似平和的家庭，爸媽突然宣布離婚，爸爸還投下更巨大的震撼彈，決定以女人身分過完餘生，從居家宅男變身時尚小姐！《她是我爸爸》取材自導演父親在她11歲時變性的真實家庭經歷，電影細膩捕捉孩子面對成人世界的困惑、悲傷與憤怒，交織成一部溫柔親密、真摯感人的家庭詩篇。