「長腿歐巴」李敏鎬22日迎來33歲生日,即便新戲《The King:永遠的君主》收視慘烈,似乎也不影響他慶生的好心情,他不僅曬出在自家豪宅與「禮物山」的合照,公司還加碼曝光男神幼時萌照替他祝壽,令粉絲驚喜。李敏鎬在個人IG上傳他「埋」在禮物堆中的照片,另有他隔著禮物堆吹蠟燭的影片,片中,李敏鎬使盡全力試圖吹熄蠟燭燭火,但蛋糕距離他實在太遠,讓男神吹了幾下後忍不住笑場,畫面逗趣。「感謝讓平凡的這一天變得特別的所有人。Thank you everyone,U all made today as a special day.」李敏鎬以韓、英文寫道。此外,經紀公司「MYM娛樂」則在官方IG貼出以李敏鎬小時候照片做成的生日卡,只見幼年李敏鎬穿著童衣,舉起雙手,笑到露出兩排牙齒,萌樣深植人心。(編輯:楊穎軒)