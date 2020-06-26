「激情裸露」充滿暴力！劉品言獻出史上最大尺度

2020「台北電影節」國際新導演競賽入選作品《惡之畫》，今（26）日在中山堂世界首映，導演

陳永錤與主要演員東明相

、黃河、劉品言、林志謙和王真琳皆出席，感謝觀眾支持，並分享拍攝的心路歷程。其中，劉品言更獻出她從影以來拍攝的最大尺度，與東明相有場充滿暴力的激情戲。

劉品言在片中飾演畫廊老闆娘，跟東明相的暴力激情戲，拍了長達8、9個小時，還被拉扯到衣衫不整，彼此精神折磨不小。

雖然兩人過去已有合作經驗，但本次拍攝前他們仍花了許多時間排練，但拍攝完之後，卻讓劉品言直呼根本不想再看到東明相，而

東明相則在旁幽默表示：「她那天很恐怖！」

▲《惡之畫》男主角東明相。（圖／台北電影節）

《惡之畫》為導演

陳永錤首部劇情長片，

男主角

東明相在片中飾演不得志的藝術家，因緣際會進入監獄教受刑人畫畫，驚訝發現黃河飾演的殺人犯，有著極高的繪畫天份，一切卻在一場「受刑人畫展」後變調，引發一連串軒然大波。

▲導演陳永錤（左三），與演員黃河（左起）、東明相、劉品言、王真琳、林志謙出席《惡之畫》首映。（圖／台北電影節）

演出隨機殺人犯的黃河，近期的演出似乎被定位成「變態專門戶」，不過他表示，自己並不擔心會被定型。而王真琳和林志謙則在片中，分別飾演隨機殺人案的倖存者及加害者的家屬，曾和黃河合作的王真琳笑說，自己為了進入角色狀態，開拍時黃河來打招呼，她甚至對他不理不睬，林志謙則設想自己的親哥哥假如是殺人犯，自己的心情與處境。